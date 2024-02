Unity Warriors estreia temporada de circulação do espetáculo “MANOfestAÇÃO”

Nos dias 01, 02 e 03 de março de 2024, sexta-feira e sábado às 21h, domingo às 19h, com entrada gratuita, o grupo Unity Warriors apresenta o espetáculo de dança “MANOfestAÇÃO” no Teatro Alfredo Mesquita, que fica na Avenida Santos Dumont, 1770, Santana, Zona Norte de São Paulo.

Contemplado pela primeira vez no Programa de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, o grupo Unity Warriors realiza uma temporada de circulação por diversas regiões da cidade, com apresentações gratuitas do espetáculo “MANOfestAÇÃO”, que em 2022 foi indicado ao Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) na categoria Melhor Elenco de Dança. O espetáculo celebra a cultura hip-hop e reflete sobre questões sociais urgentes, como a desigualdade e o racismo.

No dia 06 de março (quarta-feira), às 21h, o grupo se apresenta no Teatro Paulo Eiró, na Zona Sul. E na sexta-feira, dia 08 de março, às 20h, no Teatro Flávio Império, na Zona Leste.

Nos dias 15 e 16 de março, sexta-feira e sábado, às 19h, as apresentações serão realizadas no CRD – Centro de Referência da Dança, nos Baixos do Viaduto do Chá, no Centro. E no dia 21 de março (quinta-feira), às 20h, o espetáculo será apresentado na Ocupação Artística Canhoba, em Perus.

“MANOfestAÇÃO” é um manifesto através da dança breaking, inspirado nas “Block Parties”, as originais festas de rua da cultura hip-hop que, em meio ao descanso e o caos, eram pontos de encontro entre jovens que encontraram na dança um refúgio e espaço de protesto.

As ações fazem parte do projeto “Break’integração – bolando planos, ampliando percepções e construindo afetos” contemplado pela 34ª edição do Programa de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo.

Sobre a Unity Warriors

O grupo Unity Warriors é um dos importantes representantes da arte urbana brasileira no exterior e tem sua trajetória marcada por participações emblemáticas em muitos dos maiores eventos da cultura hip-hop e das artes urbanas do mundo.

A Crew tem como principal característica o processo de ensino/aprendizagens em projetos sociais em São Paulo e as competições de dança, espaços onde o hip-hop age como mediador de ideias e de diálogo direto com a comunidade, pontos fundamentais para a criação de identidade do grupo.

Bi-campeão do Festival Break The Floor América Latina (2017/2018), festival internacional de breakdance de Manaus-AM, a Unity Warriors foi o primeiro grupo brasileiro a chegar na final do Break The Floor, um dos maiores campeonatos de breaking do mundo, realizado em Cannes (França), chegando ao terceiro lugar no mundial (2018) e segundo lugar (2019). Em Lyon (França), participou como convidado para uma batalha show no evento “Rotary Breaking Dance”. E em Paris – França, foi o primeiro grupo brasileiro a participar como convidado da competição “Fire Jam” chegando à semifinal.

O grupo surgiu em 2015, a partir da união de jovens da periferia de Perus e São Miguel Paulista, com a proposta de celebrar a cultura hip-hop através do breaking. Desde então, o grupo participa de eventos importantes da cena e foi vencedor em vários deles, como Arena Caieira 2019, “The king Of The Night” (SP), “Boom Breaking” Festival de dança breaking de Barueri – SP, Fast Battle 2016 (MG), “The Killers Jova Battle” na Fábrica de Cultura Jaçanã; e segundo lugar no “Brasil super Battle”, em Brasília – DF.

Em 2020, o grupo foi contemplado na 1ª Edição do Prêmio Aldir Blanc; em 2021 pelo 18º Programa VAI Modalidade 2; em 2022 é contemplado pelo programa Mês do Hip-Hop da cidade de São Paulo; e em 2020 e 2023 foi contemplado pelo PROAC com três projetos diferentes.

Em 2023, o espetáculo “MANOfestAÇÃO” é indicado ao Prêmio APCA Dança na categoria Melhor Elenco, e no mesmo ano o grupo é contemplado pela primeira vez na 34ª edição do Programa de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo.

Mais informações: @unitywarriors_br e www.facebook.com/Unity-Warriors-2040426456226348

Ficha Técnica: Direção artística: Vinicios Silva | Direção geral: Igor Souza | Intérpretes-criadores: Hebrom Rodrigues, Igor Souza, Leandro Cazão, Thiago Silva e Vinicios Silva | Trilha Sonora: Tulio Crepaldi | Figurino: Unity Warriors | Técnico de Som: Elias Soares | Técnico de Luz: Rafael Oliveira | Fotografias: Pablo Araripe | Designer Gráfico: Lucas Reis | Assessoria de Imprensa: Luciana Gandelini | Produção: Junior Cecon

SERVIÇO: Espetáculo “MANOfestAÇÃO”

Com Unity Warriors

Sinopse: Um manifesto através da dança breaking, inspirado nas “Block Parties”, originais festas de rua da cultura hip-hop que, em meio ao descanso e o caos, eram pontos de encontro entre jovens que buscavam na dança um refúgio e espaço de protesto. MANOfestAÇÃO trás a tona aquilo que “aprisiona” tantas pessoas periféricas que, no meio de tantas adversidades, barreiras invisíveis e visíveis, continuam (re)existindo. Duração: 40 minutos.

Classificação Livre

Grátis – Ingressos Gratuitos retirados sempre com 1 hora de antecedência na bilheteria dos teatros

Quando: 01, 02 e 03 de março de 2024 – Horário: Sexta-feira e Sábado às 21h / Domingo às 19h

Onde: Teatro Alfredo Mesquita – Endereço: Av. Santos Dumont, 1770, Santana, Zona Norte – SP

Quando: 06 de março de 2024 – Horário: Quarta-feira às 21h

Onde: Teatro Paulo Eiró – Endereço: Avenida Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro- Zona Sul – SP

Quando: 08 de março de 2024 – Horário: Sexta-feira às 20h

Onde: Teatro Flávio Império – Endereço: R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, Zona Leste – SP

Quando: 15 e 16 de março de 2024 – Horário: Sexta-feira e sábado às 19h

Onde: CRD – Centro de Referência da Dança – Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n – Baixos do Viaduto do Chá – Centro – SP

Quando: 21 de março de 2024 – Horário: Quinta-feira às 20h

Onde: Ocupação Artística Canhoba – Endereço: R. Canhoba, 299 – Vila Fanton (Perus) – Zona Noroeste – SP