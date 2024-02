Unipar tem vagas abertas para estágio e nível técnico

A Unipar – líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul – está com 07 vagas abertas neste início de ano. As posições são para estudantes de nível técnico e superior, com atuação presencial ou em modelo híbrido nas fábricas localizadas em Santo André e Cubatão. Há, ainda, uma posição aberta para estudantes de direito, em formato híbrido, com atuação no escritório da companhia, situado na Av. Juscelino Kubitschek, zona sul de São Paulo.

Para participar do processo seletivo, basta verificar se atende aos critérios solicitados em cada posição, acessar o link e fazer sua inscrição:

Fábrica Santo André

Formato Presencial

Estágio em Plástico – Link

Estágio em Química – Link

Estágio em Logística – Link

Técnico(a) de Construção e Montagem – Link

Formato Híbrido

Estágio em Controladoria/Fiscal – Link

Fábrica Cubatão

Formato Presencial

Estágio em Segurança do Trabalho – Link

Escritório São Paulo

Formato Híbrido

Estágio em Direito – Link