Unipar tem vagas abertas na unidade de Santo André

A Unipar – importante ator do setor químico e petroquímico – está com três vagas abertas na unidade localizada na região de Santo André. Duas delas são para estágio universitário nas áreas de engenharia química e engenharia de segurança do trabalho, e uma para mecânico(a) I. As posições são para atuação presencial.

Para participar do processo seletivo, basta verificar se atende aos critérios solicitados em cada posição, acessar o link e fazer sua inscrição.

Estágio em Engenharia Química

Estágio em Engenharia de Segurança do Trabalho

Mecânico(a) I