Unipar tem vagas abertas na fábrica de Santo André

A Unipar – importante ator do setor químico e petroquímico – está com três vagas abertas na fábrica localizada na região de Santo André. Duas delas são para estágio universitário nas áreas de engenharia elétrica e mecânica, e uma para inspetor(a) de equipamentos. As posições são para atuação presencial.

Para participar do processo seletivo, basta verificar se atende aos critérios solicitados em cada posição, acessar o link e fazer sua inscrição.

Estágio em Engenharia Elétrica

Estágio em Engenharia Mecânica

Inspetor(a) de Equipamentos

Sobre a Unipar

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre elas têxtil, de papel e celulose, de desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica, entre outras. As ações da Unipar estão listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão sob os tickers: UNIP3, UNIP5 e UNIP6.

A companhia está presente hoje no Brasil e Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e fábricas em Santo André e Cubatão (SP) e também em Bahía Blanca (Ar), além de estar construindo uma nova planta em Camaçari (BA). A empresa tem ainda duas joint ventures para autoprodução de energia renovável, com dois parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.

Em 2023, a Unipar aderiu ao Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo e foi reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) como empresa Pró-Ética, selo que identifica as empresas que mantêm políticas avançadas de governança e integridade.