Unipar Santo André ultrapassa marco de 3 mil visitantes ao programa Fábrica Aberta

A Unipar – líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul – recebeu a visita de alunos da escola Grau Técnico São Bernardo, do curso técnico de Administração, ao Fábrica Aberta. O programa tem como objetivo mostrar como a empresa realiza sua produção, respeitando o meio ambiente e priorizando a saúde e a segurança de seus colaboradores e vizinhos. Com a ação, a Unipar de Santo André registrou o marco de mais de 3 mil visitas, desde a criação do programa na unidade, em setembro de 2018.

Durante a visitação é possível conhecer as áreas de produção das fábricas, laboratórios e salas de controles, e entender como os produtos fabricados na Unipar são aplicados em produtos do dia a dia. Os visitantes são acompanhados por monitores, que os guiam durante todo o trajeto, explicando sobre o processo produtivo e a história do grupo Unipar.

“Temos o objetivo de fazer a diferença no dia a dia das pessoas e ser um agente transformador da sociedade. Com o Fábrica Aberta, apresentamos com transparência o que fazemos e como fazemos, e demonstramos para os visitantes a integração entre indústria e meio ambiente”, explica Suzana Santos, head de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar.

Para Ítalo Almeida de Souza, professor de administração do Grau Técnico de São Bernardo, a iniciativa é fundamental para entender como funcionam todos os processos. “A visita é muito importante para os estudantes compreenderem as questões ambientais e administrativas de uma indústria do porte da Unipar”, conclui.

Histórico

O programa Fábrica Aberta foi criado em Cubatão, em novembro de 1985. Desde a sua concepção, 127 mil pessoas já realizaram visitas, considerando as três unidades da companhia. A proposta é estabelecer um relacionamento de transparência com os visitantes e as comunidades locais que vivem no entorno das fábricas da Unipar. O programa é pioneiro e referência para iniciativas similares e para o turismo industrial em geral.

“Conhecer a indústria, a estrutura e toda a preocupação que a empresa tem com o meio ambiente, acrescentou muito na minha bagagem”, comenta Tatiane Fernandes, estudante de administração do Grau.

Como destaques, o programa já registrou visitas das comunidades locais em ambas as unidades; dos alunos finalistas pelo Estado de São Paulo na Olimpíadas Brasileira de Química, em Cubatão; da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, realizada em parceria com Programa de Turismo Industrial e de Inovação de Santo André; e do Grupo de Pesquisadores e Professores participantes do Evento ISE 2023 (Simpósio Internacional de Energia) realizado pela Universidade Federal do ABC, em Santo André.

Além de ser pioneiro no ponto de vista do turismo industrial, o Fábrica Aberta também tem um olhar social com o envolvimento de monitores aposentados, que são ex-colaboradores da companhia responsáveis por guiar os visitantes e explicar o processo de produção das fábricas.

As visitas são realizadas mediante agendamento prévio e apenas para maiores de 15 anos. Para agendar, basta acessar o site da Unipar Link.

Sobre a Unipar

A Unipar é líder na produção de cloro e soda e a segunda maior produtora de PVC da América do Sul. Se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre elas têxtil, de papel e celulose, de desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica, entre outras. As ações da Unipar estão listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão sob os tickers: UNIP3, UNIP5 e UNIP6.

A companhia está presente hoje no Brasil e Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e fábricas em Santo André e Cubatão (SP) e também em Bahía Blanca (Ar), além de estar construindo uma nova planta em Camaçari (BA). A empresa tem ainda duas joint ventures para autoprodução de energia renovável, com dois parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.

Em 2023, a Unipar aderiu ao Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo e foi reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) como empresa Pró-Ética, selo que identifica as empresas que mantêm políticas avançadas de governança e integridade.