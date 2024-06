Unipar Santo André reúne mais de 150 pessoas em premiação de concurso ambiental

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, realizou, nesta quinta-feira (6), a cerimônia de encerramento do projeto ‘Cuidar do meio ambiente é cuidar de mim’, com a apresentação dos trabalhos finalistas do concurso que compõe a programação do projeto de conscientização ambiental, organizado pela Unipar Santo André em parceria com o CCC – Conselho Comunitário Consultivo – da unidade. Ao todo, mais de mil estudantes foram impactados positivamente com a iniciativa este ano.

Alunos do 3º e 9º anos e do ensino médio das escolas EMEB Ivete Vargas, EE. Padre Giuseppe Pizoni, EE Edmundo Luiz de Nobrega Teixeira, EE. Professor Carlos Roberto Guariento, EE Poetisa Cora Coralina, EE Professor Sebastião Vayego de Carvalho, EE Cassiano Ricardo, EE Professora Shisuko Ioshida Niwa e EE Lacerda Franco, todas da rede pública municipal e estadual de Rio Grande da Serra e de Paranapiacaba, foram convidados a refletir sobre o tema ‘Como colaborar com o meio ambiente onde eu vivo’ e traduzir suas percepções.

Os materiais produzidos – entre desenhos, redações e fotos – foram enviados para avaliação da comissão, formada por membros do CCC, da Unipar, da Diretoria de Ensino de Mauá e das Secretarias de Educação e Cultura e de Meio Ambiente de Rio Grande da Serra. Como divulgado no regulamento do concurso, os trabalhos foram pontuados seguindo os critérios de sensibilidade, expressão, consciência ambiental e capricho na entrega.

As criações que tiveram a maior pontuação foram apresentadas no evento, que aconteceu na EMEB Raquel Silveira Monteiro, em Rio Grande da Serra. Todos os finalistas receberam certificados e os três primeiros lugares em cada categoria foram premiados com vales-presentes. Além disso, os professores dos premiados em 1º lugar também receberam um vale-presente.

O projeto de conscientização ambiental está em linha com o objetivo da Unipar de ser um agente de transformação para um futuro mais sustentável. “Encerramos o projeto com chave de ouro, com as ações que mostram a visão dos jovens sobre o meio ambiente e a importância de cuidar dos recursos naturais para a preservação da vida. A interação e o debate provocados pelo projeto visam despertar o pensamento crítico sobre o tema e estamos orgulhosos por promover mais esta ação com a comunidade do entorno da nossa unidade”, afirma Pedro Röhl, diretor da Unipar Santo André.

Para Ana Lúcia Alcântara, membro do CCC, o concurso é importante para que as crianças se sintam estimuladas a pensar no meio ambiente e como cuidar dele. “Por meio da escola e do que foi ensinado, eles conseguem ter consciência ambiental e podem contribuir para o futuro da nossa cidade e do nosso país, de forma consciente, em tudo o que se propuserem a fazer”, finaliza.

“Este é o segundo ano do evento que eu participo e fiquei muito impressionado com o nível de complexidade dos participantes. Notamos claramente que houve muito empenho e pesquisa sobre o meio ambiente, sobre as condições climáticas e a realidade ecológica da cidade, então foi muito satisfatório. Tanto a Unipar quanto os membros envolvidos estão de parabéns. Vamos torcer para que esse projeto evolua cada vez mais”, diz Vinicius Amarante, secretário de Verde e Meio Ambiente de Rio Grande da Serra.