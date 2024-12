Unipar reúne cerca de 2.300 alunos da rede pública para experiência imersiva no Museu Catavento

A Unipar proporcionou uma experiência única para cerca de 2.300 estudantes. Na terça-feira (3/12), alunos e educadores da rede pública de Cubatão, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André e Paranapiacaba (SP) participaram de uma atividade de imersão cultural no Museu Catavento, em São Paulo. A iniciativa permitiu aos visitantes ampliar o conteúdo trabalhado na sala de aula e ainda explorar o mundo da ciência, com visitas guiadas personalizadas.

“Proporcionar uma experiência como essa para crianças e jovens da rede pública de ensino é muito gratificante, especialmente considerando que alguns nunca tiveram a oportunidade de sair de sua própria cidade. Acreditamos que a educação e a cultura são vertentes fundamentais, capazes de transformar o futuro das pessoas, despertando sua curiosidade e oferecendo novas oportunidades de aprendizado”, afirma Suzana Santos, diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar, destacando que esta foi a iniciativa da companhia que impactou o maior número de pessoas de uma só vez.

A ação busca democratizar o acesso à cultura e à educação, proporcionando aos alunos a oportunidade de explorar um dos principais equipamentos culturais da região, o Museu Catavento. A empresa contribui com toda a logística para estimular o aprendizado de forma lúdica e criativa.

“Achei muito divertido aprender interagindo. É muito bom sair um pouco da sala de aula, pois assim fica mais fácil aprender novos conteúdos. As partes mais divertidas foram a dos planetas, a dos organismos e a dos animais”, comenta Isabela Santos Silva Bueno, aluna do 7º ano da Escola Estadual Maria Pastana Menato.

Ciência na prática

Para Zaurinete Felix Batista, coordenadora da Escola Estadual Maria Pastana Menato, de Ribeirão Pires (SP), a visita enriqueceu a experiência fora da sala de aula, pois os estudantes puderam ver, na prática, como se aplicam as ciências. “Os alunos ficaram superfelizes e participaram bastante. Na escola eles veem somente a teoria, e aqui tiveram a oportunidade de interagir e entender tudo na prática”, pontua.

O museu conta com diversos espaços interativos e que abordam os mais variados temas da ciência, como conta Alessandro Prado, aluno do 7º ano da Escola Estadual Maria Pastana Menato. “Pudemos ver várias atrações legais, como animais pré-históricos, além de conteúdos científicos, de física, química e indústrias. Gostei de poder aprender mais sobre o corpo humano e o sistema de digestão”, diz.

“A experiência foi incrível, pois aqui conseguimos aprender e nos divertir ao mesmo tempo, por conta das atividades interativas e das explicações dos monitores durante o passeio”, comenta Maria Eduarda Santana da Rocha, estudante do 9º ano da UME Usina Henry Borden, de Cubatão (SP).

Edvan Santos Prata, coordenador da UME Usina Henry Borden, afirma que a visita é um momento importante para o desenvolvimento cognitivo dos jovens, uma vez que eles conseguem associar a teoria à prática. “Toda essa aprendizagem voltada para a questão integral do aluno é fundamental. É muito importante a iniciativa da empresa de patrocinar o evento e propiciar essa experiência, uma vez que nem todos têm recursos ou disponibilidade de se deslocarem da Baixada Santista até São Paulo”, conclui.

O Museu Catavento faz parte do conjunto de projetos apoiados pela Unipar, que tem como objetivo promover o saneamento e o desenvolvimento humano, com olhar especial para as comunidades do entorno de suas operações, e com impacto positivo em toda a sociedade. Os projetos, patrocinados pela companhia por meio de recursos próprios ou incentivados, são voltados para as frentes de educação, cultura, esportes, ações sociais e ambientais.