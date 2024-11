Unipar registra EBITDA ajustado de R$ 233 milhões no terceiro trimestre; Perspectivas animadoras para investidores

Os resultados financeiros da Unipar no terceiro trimestre de 2023 evidenciaram um desempenho inferior ao registrado no mesmo período do ano anterior, ainda refletindo o impacto do ciclo de baixa que afeta a indústria petroquímica global. No entanto, comparado ao segundo trimestre deste ano, os números indicaram uma recuperação, impulsionada por uma leve melhora nos preços da soda cáustica e na demanda por PVC na Argentina. Fatores como a desvalorização do real e o aumento da competitividade devido aos investimentos em autoprodução de energia renovável também contribuíram para esse cenário.

Durante o período de julho a setembro, a Unipar registrou um lucro líquido de R$ 119 milhões, o que representa uma queda de 38% em relação ao ano anterior. Em contrapartida, houve um crescimento de 34% frente ao segundo trimestre deste ano, favorecido por um resultado operacional mais robusto. Em meio à divulgação dos resultados, a empresa anunciou a distribuição de R$ 300 milhões em dividendos.

A receita líquida da companhia alcançou R$ 1,38 bilhão no terceiro trimestre, registrando um aumento de 1% em relação ao mesmo período do ano anterior e uma elevação de 10% em comparação com o segundo trimestre. O Ebitda somou R$ 209 milhões, apresentando uma queda de 26% na comparação anual, mas um crescimento expressivo de 82% em relação ao trimestre anterior. A margem Ebitda avançou de 9% para 15% nesse intervalo.

Rodrigo Cannaval, presidente da Unipar, destacou que no Brasil a demanda seguiu seu padrão sazonal esperado para o terceiro trimestre, especialmente no mercado de PVC. Na Argentina, foi observada uma leve recuperação no mercado local.

Entretanto, o congelamento dos gastos governamentais sob a gestão de Javier Milei na Argentina impactou negativamente os investimentos em infraestrutura e a consequente demanda por PVC nos primeiros seis meses do ano. O terceiro trimestre trouxe sinais iniciais de recuperação. Contudo, a redução das tarifas de importação na Argentina pode aumentar a competição para produtores locais como a Unipar.

Por outro lado, o governo brasileiro decidiu aumentar temporariamente as alíquotas de importação do PVC, medida que deve beneficiar as vendas das empresas brasileiras do setor, incluindo a Unipar e Braskem. Segundo Cannaval, a operação brasileira tem colhido frutos da redução dos custos variáveis decorrente dos investimentos em energia renovável e eficiência nas unidades fabris.

Gestão Financeira

No tocante à gestão financeira, a Unipar realizou uma nova emissão de debêntures no valor de R$ 750 milhões durante o terceiro trimestre. Os recursos visam pré-pagar dívidas mais onerosas e com prazos menores, parte da estratégia para se preparar para futuras fusões e aquisições significativas. A meta é aumentar os compromissos assumidos em dívidas (“covenants”) para um patamar superior ao atual intervalo entre 2,5 e 3 vezes.

A busca por oportunidades de aquisição está alinhada às ambições de crescimento da companhia. “Estamos preparando a empresa para isso“, afirmou Cannaval. A empresa também aposta no crescimento orgânico com a inauguração iminente de uma nova fábrica de cloro no Polo Industrial de Camaçari (BA) e um investimento significativo na atualização tecnológica da produção em Cubatão (SP).

Apesar das incertezas econômicas e volatilidade cambial persistentes, a Unipar mantém sua capacidade de gerar caixa e assegurar qualidade na margem Ebitda.