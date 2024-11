Unipar registra EBITDA ajustado de R$ 233 milhões no terceiro trimestre

A Unipar anunciou seu balanço financeiro referente ao terceiro trimestre de 2024. Mesmo diante de um cenário global desafiador e de um ciclo de baixa da indústria química, a companhia mantém sua eficiência operacional acima da média do setor. A Unipar registrou EBITDA ajustado de R$ 233 milhões no período e R$ 610 milhões no acumulado até setembro. A receita líquida consolidada atingiu R$ 1,4 bilhão no período e R$ 3,8 bilhões nos primeiros nove meses do ano. O lucro líquido consolidado foi de R$ 119 milhões, 34% superior ao segundo trimestre de 2024, impactado positivamente pelos resultados operacionais e pelo efeito positivo da variação cambial no Brasil. No acumulado do ano, o lucro líquido alcançou R$ 264 milhões.

A utilização média da capacidade instalada de eletrólise das três plantas da Unipar – Cubatão (BRA), Santo André (BRA) e Bahía Blanca (ARG) – foi de 80%. O número está em linha com os trimestres anteriores e acima da média do setor. Dados da ABIQUIM (Associação Brasileira da Indústria Química) indicam que a utilização da capacidade média no grupo de produtos cloro-álcalis no Brasil foi de 76%, enquanto a indústria química em geral atingiu nível médio de 64% no mesmo período. Além de refletir os altos níveis de importação e a falta de competitividade no acesso às principais matérias-primas na indústria química brasileira, também mostra recuo nos volumes de exportação.

Neste trimestre, a Unipar realizou sua 9ª emissão de debêntures, no valor de R$ 750 milhões, que foram distribuídas em três séries, sendo a mais longa com prazo de 10 anos. Este é um prazo inédito para a Unipar e que aumentou o prazo médio da dívida da companhia de 3,4 anos em junho para 4,4 anos em setembro de 2024.

Sustentabilidade

Em agosto, a Unipar teve a elevada nota no índice MSCI ESG de BB para BBB. O MSCI é uma das principais ferramentas analíticas para investidores e avalia como as empresas lidam com riscos e oportunidades relacionados a questões de sustentabilidade, e fornece uma pontuação refletindo o comprometimento da organização com práticas responsáveis.

A companhia realizou diversas ações voltadas às comunidades do entorno, incluindo bate-papos com as comunidades, realizadas em parceria com os Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) de Cubatão e Santo André, além de projetos sociais como as visitas de alunos e professores de escolas públicas locais no Museu Catavento. Essas ações reforçam o compromisso da companhia de ser confiável em todas as relações e seu compromisso com o desenvolvimento humano, com olhar especial para as comunidades do entorno de suas operações.