Unipar realiza visita do programa Fábrica Aberta com comunidades locais em Santo André

A Unipar – líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul – organizou, na última segunda-feira (27), uma visita das comunidades locais ao programa Fábrica Aberta, na unidade de Santo André. Na oportunidade, participaram 43 pessoas, entre moradores de Rio Grande da Serra, Paranapiacaba e Santo André e de membros do Conselho Comunitário Consultivo – CCC. A iniciativa tem como objetivo mostrar como a Unipar realiza sua produção respeitando o meio ambiente e priorizando a saúde e a segurança de seus colaboradores e vizinhos.

A visita foi coordenada por monitores especializados, que explicam com propriedade o processo de produção das fábricas. O programa é considerado referência na indústria química e para o turismo industrial em geral.

“Nosso grande objetivo com o Fábrica Aberta é manter um relacionamento de transparência e diálogo com os visitantes e comunidades locais e mostrar abertamente nossa produção responsável e a priorização de práticas sustentáveis”, pontua Pedro Röhl, diretor da unidade de Santo André.

Para Elisângela Caboclo da Silva, moradora de Paranapiacaba, a visita foi interessante para entender melhor o funcionamento da fábrica e estreitar o contato com a comunidade. “Fomos muito bem monitorados e a visitação despertou uma curiosidade de aprender cada vez mais. Saí entendendo melhor sobre química e acredito que os estudantes que fazem esse passeio saem com um olhar mais responsável sobre os estudos”, conclui.

História do programa

Idealizado em Cubatão no final dos anos 80, o Fábrica Aberta se iniciou em um momento difícil para a indústria química global e para o município, que havia acabado de receber a alcunha de “cidade mais poluída do mundo” e foi alvo de duras críticas.

Pensando em reduzir os impactos ambientais gerados pela cidade, a região iniciou uma ação ambiciosa e a Unipar decidiu inovar. No momento em que o setor tentava entender como se relacionar melhor com o ambiente e a sociedade, a companhia criou o Fábrica Aberta com o objetivo de mostrar o que fazia e que era possível produzir em harmonia com a natureza. Atualmente a companhia é referência em sustentabilidade, investindo nas mais diferentes frentes que visam promover acesso ao saneamento e desenvolvimento humano.

Após três anos de paralisação por conta da pandemia de Covid-19, o programa teve sua retomada com ações presenciais em 2023.