Unipar realiza formatura de conclusão da 5ª turma do Projeto Pescar

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, entregou as certificações para os formandos da quinta turma do Projeto Pescar, iniciativa patrocinada pela companhia, que oferece capacitação socioprofissionalizante a jovens de 16 a 19 anos. A cerimônia de formatura aconteceu no dia 04 de julho, no auditório da Unipar Santo André. A Fundação Projeto Pescar foi fundada em 1995 e já capacitou mais de 38 mil alunos.

O curso oferecido pela Unidade Pescar Unipar tem duração de seis meses e visa preparar os participantes para ingressarem ao mercado, incentivar a inclusão social e o desenvolvimento de competências, como protagonismo e liderança. A quinta turma contou com a participação de 20 jovens, que vivem em comunidades do entorno da planta de Santo André.

“Poder ver e participar da continuidade dessa parceria com o Projeto Pescar é muito especial. Cada vez mais nossos colaboradores têm se interessado e participado ativamente para uma experiência e vivência construtiva, que faz a diferença na vida dos alunos. Poder olhar para trás e ver o quanto evoluímos e o quanto temos impactado cada jovem que passou pelo projeto mostra que estamos no caminho certo e o quanto estamos em linha com a nossa diretriz de sustentabilidade”, afirma Pedro Röhl, diretor da Unipar Santo André.

Para Rebecka Sayuri, formanda da quinta turma do Pescar, a jornada do programa impactou positivamente de muitas maneiras. “Posso afirmar, com certeza, que não sou a mesma pessoa de seis meses atrás. Mudei bastante e acredito que me tornei melhor em várias atitudes e habilidades. Antes, eu mal conseguia falar em público; agora, sou uma das oradoras. É incrível o quanto essa experiência me ajudou, já que falar em público era uma das minhas maiores dificuldades”, ressalta.

Além de toda a capacitação, o projeto ainda incentiva outra ação social, que é o voluntariado. A programação das aulas e vivências é pautada na doação do tempo e conhecimento de voluntários da companhia e da comunidade. O curso é realizado em formato presencial, com duração de seis meses.

A realização do Projeto Pescar compõe o investimento realizado pela Unipar em busca da promoção do desenvolvimento humano, especialmente nas comunidades do entorno das plantas da companhia.