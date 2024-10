Unipar promove primeiro encontro dos seus Conselhos Comunitários Consultivos no Brasil

Escutar com sensibilidade as comunidades, entender as demandas com empatia e levá-las para discussão das possíveis soluções, além de transmitir com transparência as mensagens da companhia para a população. Essa é a essência da atuação dos Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs) da Unipar – importante ator do setor químico e petroquímico – que se reuniram no último sábado (26), na ADUC (Associação Desportiva Unipar), em Cubatão. Ao todo, 50 membros de Cubatão e Santo André participaram de um dia repleto de conhecimento e trocas de experiências.

“Mais do que estabelecer uma ponte entre a empresa e as comunidades que vivem no entorno das fábricas, queremos contribuir com o desenvolvimento das localidades onde estamos presentes. O primeiro CCC foi criado em 2004 e, desde então, temos observado as necessidades de perto para propor novas ações em conjunto”, Renato Leite, especialista de Comunicação da Unipar Cubatão.

Durante o encontro, foram abordados os valores SuPERE da Unipar – Sustentabilidade, Protagonismo, Ética e Credibilidade, Respeito às Pessoas e Excelência e Qualidade para ser a primeira escolha do cliente. Por meio de uma dinâmica, os participantes tiveram a oportunidade de reconhecer as diretrizes da companhia presentes em seus parceiros e, com PINs (broches), valorizar as características mais marcantes em cada um deles.

A programação do evento também contou com duas palestras: protagonismo pela liderança comunitária e outra sobre respeito às pessoas, com foco na diversidade. “Convidamos palestrantes com conteúdo inspirador e histórias marcantes para compartilhar, como a liderança do projeto Mempodera, que estimula o trabalho em equipe e o desenvolvimento de crianças por meio do esporte”, Wanessa Santana, especialista de Comunicação da Unipar Santo André.

A ideia é que toda a experiência possa ser compartilhada e aplicada no dia a dia de todos, visando melhorar o espírito de liderança e o trabalho em equipe. Esse foi o primeiro evento, mas a intenção é que seja incluído na agenda anual de encontros com os CCCs. Apenas este ano, oito reuniões ordinárias já foram realizadas, e há previsão de mais uma em cada localidade.

“Essas dinâmicas que a Unipar nos oferece demonstram a lisura e o carinho com que os membros são tratados, eles representam um elo da companhia com a comunidade”, afirma Dilson Silva Mato Grosso, membro do CCC Cubatão.

“O momento de integração entre os colegas foi fundamental para fortalecer nossos laços e enriquecer as trocas de experiências. As palestrantes introduziram uma nova metodologia que ensina os educandos a lidarem com suas falhas, promovendo um ambiente onde elas possam ocorrer sem a sensação de punição”, conta Ariane Colombari, membro do CCC Santo André.