Unipar patrocina 7ª edição do Festival de Fotografia de Paranapiacaba

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, patrocina o renomado Festival de Fotografia de Paranapiacaba (FFP), que será realizado entre os dias 07 e 08 de setembro. Em sua 7ª edição, o evento – formado por uma equipe voluntária de artistas e pessoas que moram na Vila – oferece programação diversificada e gratuita, para todas as idades, além de contar com a Casa Unipar, com exposições, projeções e livrarias, onde os visitantes poderão conferir uma mostra que retrata a fotografia pela ótica dos colaboradores da companhia.

Criado em 2018, o Festival acontece na histórica Vila de Paranapiacaba, situada na Mata Atlântica, a uma hora da cidade de São Paulo. O local é um legado histórico de uma São Paulo Imperial, além de ser tombada como Patrimônio Histórico pelo Iphan, em 2008.

Entre os destaques desta edição, estão mais de 10 exposições na Vila, incluindo trabalhos de renomados fotógrafos como Julia Germain, com sua “Sala de Aula”, Eustáquio Neves, que discute a questão racial, Mandy Barker com “Oceano Alterado” e Ana Carolina Fernandes com “Os Veios Abertos da Baía da Guanabara”. Além disso, haverá uma programação para crianças, jovens e adultos, abordando técnicas como câmera escura e estúdio fotográfico, além de uma saída fotográfica no Parque das Nascentes e visita guiada acessível às pessoas com deficiência visual. O evento contará também com um espaço para encontrar filmes fotográficos, câmeras analógicas, impressão fine art, livros e outros itens relacionados à fotografia.

O FFP é um dos mais de 40 projetos patrocinados pela Unipar e pelo Instituto Unipar, por meio de leis de incentivo ou recursos próprios. Somente no ano passado, 2,8 milhões de pessoas foram beneficiadas por 48 iniciativas que, juntas, receberam investimentos de R$ 17 milhões. Para 2024, os projetos selecionados estão sendo realizados, prioritariamente, nas comunidades do entorno das unidades fabris e são focados em saneamento e desenvolvimento humano, nas frentes de cultura, educação, esporte e ações sociais e ambientais.

Serviço:

Festival de Fotografia de Paranapiacaba 2024

Data: de 07 a 08 de setembro de 2024

Local: Vila de Paranapiacaba, Santo André

Programação: Gratuita e aberta ao público

Site: Link