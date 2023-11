Unipar leva museus de São Paulo a 700 professores da rede pública de Cubatão

A Unipar – líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC na América do Sul – promoveu um encontro entre alguns dos principais museus de São Paulo e educadores de Cubatão para uma imersão sobre educação e as possibilidades para disseminação do conhecimento. Fizeram parte da ação o MASP, Pinacoteca, Bienal, SP-Arte e MAM. Ao todo, 700 profissionais da rede pública participaram do evento, que aconteceu na ACIC Cubatão.

O evento foi dividido em duas sessões, sendo uma pela manhã e outra no período da tarde, com palestras oferecidas pelos representantes de cada museu, com temas direcionados à arte popular, reflexões sobre o museu como ferramenta pedagógica e ações educativas desenvolvidas pelas instituições de arte para o público escolar.

A iniciativa está em linha com a diretriz de sustentabilidade da companhia, que definiu o saneamento e o desenvolvimento humano como pilares para seu programa de Investimento Social Privado nos próximos dez anos. Somente em 2023, a Unipar investiu R$15 milhões em projetos sociais voltados para as frentes de esporte, cultura, educação e ações sociais, com um olhar especial para as comunidades do entorno de suas operações.

“É gratificante ter a oportunidade de promover um evento que tem como objetivo estimular a cultura e a educação nas comunidades onde estamos presentes. Um de nossos objetivos é ser um agente de transformação, e impactar positivamente o maior número de pessoas”, afirma Suzana Santos, head de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar.

“Estamos muito felizes com o evento, que trouxe práticas pedagógicas possíveis inspiradas no que a arte tem oferecido, com o potencial de inspirar os professores a pensarem em possibilidades e práticas com as crianças em sala de aula”, comenta Karen Azurza, professora e formadora de professores da rede pública de Cubatão.

Além de Cubatão, a Unipar proporcionou a mesma ação com 400 educadores da rede pública de ensino de Rio Grande da Serra, localidade onde a companhia também possui uma unidade fabril.