Unipar entrega certificações para alunos da 6ª turma do Projeto Pescar

Os participantes da 6ª turma do projeto Pescar Unipar receberam suas certificações no Auditório Boel, na fábrica de Santo André — espaço que também foi palco de diversas atividades ao longo do semestre. Entre julho e dezembro deste ano, os 19 jovens das comunidades vizinhas à Unipar desenvolveram habilidades pessoais e socioafetivas, além de adquirirem conhecimento técnico e profissional. Durante o projeto, foram trabalhados temas como autoconhecimento, saúde, vivência e relacionamento interpessoal e em grupo.

Para Willian da Silva, participar do projeto trouxe um impacto significativo em diversas áreas de sua vida. “Quero agradecer a todos. Como falei na minha jornada, se fossem outras pessoas não seria tão importante como foi. Vocês estão na minha história e são da minha família agora”, declarou emocionado.

Além de toda a capacitação técnica e social, o projeto ainda estimula outra iniciativa: o voluntariado. A programação das aulas e vivências é pautada na doação do tempo e conhecimento de voluntários da companhia e da comunidade.

Um dos voluntários nesta turma foi o diretor executivo industrial da Unipar, Ricardo Congro, que reforçou a importância da ação. “Tive o prazer de passar uma tarde, ensinar e aprender com esta turma. Parabéns a todos, e aos voluntários, que não pouparam esforços para contribuir com o desenvolvimento deles. Que possamos formar outras turmas, outras pessoas capazes de plantar sementes para o desenvolvimento do nosso mundo, que tanto precisa de ideias, cooperação e aprendizado”, disse.

Aos alunos, o executivo relembrou parte de sua trajetória no curso. “Que suas jornadas continuem e lembrem-se de que as maratonas têm a parte fácil, que é o planejamento, e a difícil, que são os treinos. Mas tudo começa com a vontade que vocês demonstraram ao participar do projeto, e também com a determinação de vencer os desafios e estar aqui, conquistando suas certificações. Podem ter certeza de que, em algum momento, vão se lembrar de algo que aprenderam aqui e perceber como essa experiência está fazendo a diferença”, ressalta Congro.

“Como voluntário me sinto feliz e satisfeito. Tenho a oportunidade de fazer novas amizades, compartilhar objetivos e de fazer parte – mesmo que um pouquinho – da história de vida de cada um dos jovens. Na conclusão do curso ocorre um mix de emoções, mas a que impera é a alegria de vê-los felizes por conquistar com sucesso mais uma etapa de muitas que surgirão”, finaliza Valdir Franco Junior, coordenador de Segurança do Trabalho da Unipar Santo André.

Turmas formadas

A Unipar apoia o projeto Pescar desde 2020, quando foi realizada a primeira turma, com aulas realizadas em formato online em virtude da pandemia de Covid-19, respeitando todos os protocolos de distanciamento social. De lá para cá, 103 alunos receberam as certificações pela Unidade Pescar Unipar, que promove formação com noções de cidadania e prepara os jovens para a inserção no mercado de trabalho.

O Projeto Pescar é mantido por uma Fundação criada em 1995 para expandir e consolidar um programa pioneiro de formação socioprofissionalizante voltado para o desenvolvimento de jovens. Apoiado pela Unipar e por diversas outras companhias, o Projeto Pescar já capacitou mais de 36 mil jovens.