Unipar e seus CCCs realizam campanha de arrecadação em Cubatão e Rio Grande da Serra

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, realizará, em parceria com seus Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), uma campanha de arrecadação de roupas, sapatos, cobertores e alimentos não perecíveis, para serem doados a instituições locais. A companhia escolheu o dia 15 de junho como o “Dia D” da ação e convida as comunidades a depositarem suas doações em alguns pontos de coleta nas cidades.

Em Cubatão, os itens doados podem ser entregues no Centro Social Urbano, no bairro Jardim Costa e Silva, das 9h às 14h. Já as doações destinadas pelo público do entorno da fábrica de Santo André podem ser entregues na ONG Aprisco, em Rio Grande da Serra (SP), durante o Dia de Ação Social.

A Unipar e seus CCCs apoiam e promovem iniciativas de proteção e suporte social, como a campanha do agasalho, como parte de sua missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para complementar as doações, a companhia doará 200 cobertores por fábrica.

SERVIÇO

O que pode ser doado: alimentos não perecíveis, roupas, sapatos e mantas/cobertores (em bom estado e limpos)

Locais:

Santo André

ONG Aprisco. Via Taguá, 29, Chácara Santa Fé – Rio Grande da Serra (SP)

9h30 – 17h30 (durante o Dia de Ação Social)

Locais:

Cubatão

Centro Social Urbano (CSU). Rua Salgado Filho, 249, Jardim Costa e Silva Cubatão (SP)

9h – 14h