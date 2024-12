Unipar e Instituto Unipar divulgam resultado do edital de projetos sociais com recorde de inscrições

A Unipar e o Instituto Unipar concluíram a seleção das iniciativas inscritas no edital de projetos sociais de 2024. Ao todo, 13 propostas foram aprovadas, com foco em educação, cultura, esportes, ações sociais e ambientais, nas regiões do ABC e Baixada Santista (SP) e Bahia, locais onde a companhia possui operações. Este ano, o edital alcançou um recorde de 709 inscrições, representando um crescimento de 44% em relação a 2023 e 79% em comparação a 2022. Esse resultado reforça a Unipar e seu Instituto como referências no campo social, refletindo as ações que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos últimos anos. A relação dos selecionados pode ser consultada no site do edital.

Alinhado à diretriz de Sustentabilidade e aos pilares estratégicos da Unipar, o edital visa promover o desenvolvimento humano e o saneamento, com especial atenção às comunidades localizadas no entorno das operações da empresa, gerando um impacto positivo para toda a sociedade. Os projetos são patrocinados por meio de recursos próprios ou incentivados, incluindo a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), o Fundo do Idoso, PRONAS e PRONON.