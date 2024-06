Unipar e CCC promovem Dia de Ação Social em Rio Grande da Serra

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, e o seu Conselho Comunitário Consultivo (CCC) realizarão, no próximo sábado (15), a 2ª edição do Dia de Ação Social, que tem o objetivo de entreter, informar e instruir as comunidades de Rio Grande da Serra (SP) e região sobre assuntos relacionados à cidadania, saúde, desenvolvimento, segurança e meio ambiente.

O evento acontecerá das 9h30 às 17h30, na sede da Aprisco, localizada no bairro Chácara da Santa Fé, e contará com serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, além de entidades parceiras do terceiro setor.

Ao longo do dia, as pessoas poderão aproveitar a programação gratuita, que contará com diversas atividades, como performances de dança, judô, taekwondo e oficina de cinema oferecida pelo MIS – Museu da Imagem e do Som. Para as crianças, a grade terá teatro de fantoches, apresentação lúdica com o Projeto Corujinhas Golfe, além de brinquedos, pipoca e algodão doce.

No local, serão disponibilizados espaços para corte de cabelo, acupuntura e debate sobre empoderamento feminino e saúde menstrual, com arrecadação de absorventes para doação. O público presente também contará com serviços de vacinação, assistência médica, odontológica, social, jurídica e psicológica e atendimento veterinário.

O encerramento do Dia de Ação Social será marcado por uma apresentação musical da Orquestra Locomotiva.

Serviço:

Ação Social – Unipar Santo André

Data: 15 de junho, das 9h30 às 17h30

Local: Sede da Aprisco – Via Taguá, 29, Chácara Santa Fé

A Unipar disponibilizará ônibus em diversos pontos do município para o deslocamento do público até o evento.

Pontos para transporte:

Rota 1:

Vila Lopes (EE Padre Giuseppe Pisone)

Vila São João (EE Alziro Barbosa)

Aprisco

Horários de embarque e desembarque:

9h | 9h45 | 10h30 | 11h15| 12h45 | 13h30 | 14h15 | 15h | 15h45

Rota 2:

UBS Parque América

ASCR (Ação Social Cristo Rei)

Trevo (Av. Dom Pedro I, 835) – Aprisco

Horários de embarque e desembarque:

9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h

Rota 3:

Bairro Vila Niwa (EMEI Pequeno Príncipe)

Pedreira (EE Shisuko Ioshida)

Profavi – Aprisco

Horários de embarque e desembarque:

9h30 | 10h | 10h30 | 11h | 11h30 | 12h | 13h30 | 14h | 14h30 | 15h | 15h30

Rota 4:

Jardim Encantado

Novo Horizonte

Estação de Trem – Aprisco

Horários de embarque e desembarque:

10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h