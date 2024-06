Unipar e CCC promovem Dia de Ação Social em Rio Grande da Serra

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, realizou, no último sábado (15), a 2ª edição do Dia de Ação Social, em Rio Grande da Serra (SP). A iniciativa, promovida em parceria com o Conselho Comunitário Consultivo (CCC) da unidade de Santo André, tem como objetivo entreter, informar e instruir a comunidade sobre assuntos relacionados à cidadania, saúde, desenvolvimento, segurança e meio ambiente. Nesta edição, cerca de mil pessoas participaram da programação diversificada e gratuita.

O evento aconteceu na sede da Aprisco, localizada no bairro Chácara da Santa Fé, e contou também com serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, além de entidades parceiras do terceiro setor.

Ao longo do dia, as pessoas aproveitaram as diversas atividades, como performances de dança, coral, judô, taekwondo, e oficina de criatividade oferecida pelo MIS – Museu da Imagem e do Som. Para as crianças, a grade contou com teatro de fantoches, apresentação lúdica com o Projeto Corujinhas Golfe, além de brinquedos, pipoca e algodão doce.

No local, foram disponibilizados espaços para corte de cabelo, quiropraxia, ozonioterapia, medicina chinesa, conversa sobre empoderamento feminino e saúde menstrual, com entrega de absorventes sustentáveis produzidos por costureiras da cidade para doação. Mais de 700 pessoas foram atendidas pelos serviços de vacinação, assistência médica, odontológica, social e psicológica, além de terem acesso a farmácia e atendimento veterinário.

“É muito importante realizar essa ação com o envolvimento de tantos parceiros, empenhados nessa mesma jornada. Por meio de ações como esta, reafirmamos nosso compromisso com as comunidades do entorno das nossas fábricas, gerando interação, oportunidade de desenvolvimento e acesso à cultura. Sempre nos preocupamos em ter um olhar especial para as comunidades e este evento está totalmente alinhado ao nosso propósito de sermos confiáveis em todas as nossas relações”, enfatiza Pedro Röhl, diretor da Unipar Santo André.

“O evento foi ótimo, está de parabéns. Os atendimentos médico, psicológico e demais foram muito bons para a população, que vive em situação de vulnerabilidade. Vamos torcer para ter mais, pois o pessoal precisa muito”, comenta Luiza Santos, membro da PROFAVI – Associação Promoção a Favor da Vida.

O encerramento do Dia de Ação Social foi marcado por uma apresentação musical da Orquestra Locomotiva, projeto patrocinado pela Unipar Santo André.