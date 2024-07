Unipar doa mais de 1,5 toneladas de itens para entidades de Cubatão e Rio Grande da Serra 

Após a campanha anual de arrecadação realizada pela Unipar – importante ator do setor químico e petroquímico, destacando-se como a maior produtora de cloro e soda e a segunda maior na produção de PVC –, em parceria com seus Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), a companhia distribuiu, na última semana de junho, mais de 1,5 tonelada de itens, entre alimentos, peças de roupas e cobertores. A entrega foi realizada para 16 instituições de Cubatão e Rio Grande da Serra e devem beneficiar mais de 1.500 pessoas das cidades próximas às fábricas, onde a empresa possui operações.

A ação aconteceu durante todo o mês de junho e contou com engajamento dos membros dos CCCs e colaboradores da Unipar, que escolheu o dia 15 de junho como o Dia D de arrecadação junto às comunidades. Após as doações, todas as peças, que precisavam ser novas ou em bom estado, passaram por triagem para serem armazenadas e repassadas para a distribuição.

Em Cubatão, os donativos foram destinados para as entidades Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, Associação Comunitária de Desenvolvimento, Ação Social e Ambiental Afonso Schmidt, Casa de Emaus, Casa São João XXIII, Exército de Salvação, Grupo Espírita Caminho da Luz, Lar Fraterno e Vicentinos Nossa Senhora da Lapa. Em Rio Grande da Serra, as beneficiadas foram a Associação do Bairro Jd. Encantado, Aprisco, APAE, Profavi, Ação Social Cristo Rei, Pastoral da Criança e AMA – Paranapiacaba e Fibras da Serra.

“A campanha anual de arrecadações é uma agenda fixa no calendário da Unipar e um exemplo de como mantemos a nossa relação de confiança, conectando a companhia às comunidades do entorno, estabelecendo um pacto duradouro de transparência e de desenvolvimento sustentável”, afirma Suzana Santos, head de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar.

A Unipar e seus CCCs apoiam e promovem iniciativas de proteção e suporte social como parte de sua missão de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nos últimos dois anos, 4 milhões de pessoas foram impactadas por meio de projetos sociais patrocinados pela companhia.