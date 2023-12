Unipar destaca atuação responsável em ações realizadas com os CCCs durante o ano

A Unipar, líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC da América do Sul, fez um balanço das iniciativas sociais realizadas em 2023 em parceria com seus Conselhos Comunitários Consultivos (CCCs), responsáveis por levar até as comunidades os temas e projetos desenvolvidos e manter a relação de proximidade com a companhia ao longo do ano. As ações impactaram mais de 8 mil pessoas, com o objetivo de levar lazer, conhecimento, cidadania e saúde e transformar a realidade das localidades onde a companhia está presente.

Ao longo de 2023, os Conselhos Comunitários Consultivos da Unipar no Brasil e na Argentina atuaram intensamente, reforçando o relacionamento entre as fábricas e os moradores do entorno. Os CCCs fazem parte do pilar de Diálogo com Comunidade promovido pelo Programa Atuação Responsável® e trabalham ações focadas em segurança, saúde e meio ambiente.

Na Unipar, o CCC foi criado em 2004, na unidade de Cubatão (SP). Posteriormente, em 2019, foi implementado nas unidades de Santo André (SP) e em Bahía Blanca (Argentina), sendo um importante canal de comunicação entre a companhia e as comunidades do entorno das fábricas. Formado por voluntários, que são moradores ou pessoas que atuam em diferentes áreas nas cidades, o grupo se reúne periodicamente para discutir e desenvolver projetos relacionados à saúde, segurança e meio ambiente, sempre com um olhar voltado à conscientização, à preparação e treinamento das pessoas e fortalecimento dos laços entre indústria e comunidade.

No Brasil, o CCC de Cubatão é composto por 33 membros, em sua maioria moradores dos bairros vizinhos à fábrica. Já os CCCs de Santo André e de Bahia Blanca hoje possuem 21 e 22 membros, respectivamente, também moradores dos arredores e líderes comunitários. Em todas as plantas, as áreas de Segurança e Meio Ambiente da companhia, bem como os diretores das fábricas, participam das ações dos conselhos.

“Reforçamos o nosso compromisso de manter a atuação responsável no apoio às comunidades no entorno das nossas fábricas, apoiando iniciativas, criando ações e contribuindo com o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas. Os CCCs são fundamentais na construção dessa história e a Unipar seguirá criando cada vez mais oportunidades para que todos possam ser agentes de transformação social”, pontua Suzana Santos, head de comunicação e sustentabilidade da Unipar.

Em 2023, os CCCs do Brasil entregaram diversas ações, como workshops, arrecadações de alimentos e roupas, simulados de segurança, ações sociais, visitas a museus de São Paulo, bate-papos com as comunidades e visitas ao programa Fábrica Aberta, impactando diretamente mais de 5.500 pessoas.

Em Bahía Blanca, na Argentina, houve um projeto de fortalecimento da participação do grupo, que se refletiu na quantidade de atividades realizadas, impactando diretamente mais de 2.500 pessoas da comunidade. Iniciativas como reuniões, campanhas de conscientização, workshops e palestras com temas da atualidade também foram realizadas na localidade.

Além das ações citadas, houve também a participação em ativações de projetos sociais patrocinados pela Unipar, que envolveram crianças, jovens e educadores dos municípios paulistas de Cubatão, Rio Grande da Serra e da Vila de Paranapiacaba, e em Bahía Blanca – especialmente em Ing. White –, na Argentina.

“Essa relação de transparência faz parte do DNA da Unipar. Nosso propósito é sermos confiáveis em todas as nossas relações e os CCCs são parceiros fundamentais no trabalho de escuta ativa e identificação de oportunidades de desenvolvimento das comunidades onde estamos inseridos”, finaliza Suzana Santos.