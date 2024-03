Unipar contribui com o desenvolvimento de Ribeirão Pires

Presente na região desde 2018, a Unipar – líder na produção de cloro e soda e segunda maior produtora de PVC da América do Sul – contribui com o desenvolvimento das localidades do entorno de sua unidade por meio de ações socioambientais, da criação do Conselho Comunitário Consultivo (CCC), que promove a escuta ativa visando buscar soluções para as questões sociais, dentre outras ações.

A Unipar é uma das principais fornecedoras de matérias-primas para a indústria têxtil, de papel e celulose, desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas, farmacêutica e outras, e é referência para setores essenciais como a construção civil e o saneamento.

Totalmente comprometida com a evolução do saneamento no país, que deve ser impulsionado pelo Marco do Saneamento, por se tratar de uma oportunidade para contribuir com as soluções para um dos mais sérios problemas que afetam a população brasileira, a companhia já iniciou alguns projetos. Além de estar construindo uma nova fábrica no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, para atender à demanda da região por ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e soda cáustica, em decorrência da alta demanda proporcionada pelo Marco, a Unipar também ampliou sua capacidade produtiva com a implantação de um novo eletrolisador e um forno de ácido clorídrico, que receberam aporte de R$ 100 milhões no projeto de expansão da fábrica localizada na região de Santo André (SP).

Em linha com sua diretriz de Sustentabilidade, que tem como objetivo promover o desenvolvimento humano e o acesso ao saneamento, com olhar especial para as localidades onde tem operações, a Unipar tem realizado importantes projetos socioambientais. Um exemplo desse movimento é a iniciativa entregue no final de 2023 para a comunidade do Jardim Planteucal, em Ribeirão Pires. Em parceria com a Prefeitura, a ONG Biosaneamento e a Tigre, o projeto garante a coleta, o tratamento e a destinação adequada dos efluentes gerados pelas famílias e contribui para a despoluição do córrego que margeia a comunidade, gerando relevante impacto socioambiental para a região.

“Temos como objetivo ser um agente de transformação para um mundo mais sustentável e, projetos como este, reforçam nossa atuação neste sentido. Mobilizamos nosso ecossistema para potencializar cada ação promovida e o resultado é sempre gratificante. Nosso intuito com o projeto no Jardim Planteucal é mostrar que esse modelo pode ser replicado em outras comunidades e beneficiar mais famílias pelo Brasil. É uma proposta disruptiva e relevante, podendo ser adotada por grandes companhias de saneamento básico e municípios para impactar positivamente a vida das pessoas”, afirma Suzana Santos, head de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar.

Desenvolvimento humano

Com uma história de cooperação e parceria, a Unipar Santo André busca contribuir com o desenvolvimento do município por meio da geração de centenas de empregos diretos e indiretos, da preservação do meio ambiente e da realização de projetos sociais que impactam positivamente a vida das comunidades do entorno, seja com recursos próprios, incentivados ou em parceria com o Conselho Comunitário Consultivo (CCC).

Essa interação com as comunidades faz parte da cultura da companhia, que visa manter uma relação de confiança e transparência. Além da agenda anual de debates sobre temas relevantes com o CCC e a sociedade, a Unipar patrocina projetos sociais na região e conta com o programa Fábrica Aberta, que já recebeu mais de 3 mil visitantes somente nesta unidade. “Essa interação faz parte do nosso DNA e traz resultados importantes para toda a sociedade. Temos o propósito de sermos confiáveis em todas as nossas relações e entendemos que juntos somamos mais esforços e fazemos a química acontecer”, afirma Pedro Röhl, diretor da Unipar Santo André.