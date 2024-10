Unipar apresenta boas práticas em energia renovável no Futurecom 2024

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, confirmou presença no Futurecom – principal plataforma de negócios B2B da América Latina. Entre os dias 08 e 10 de outubro, a companhia que é reconhecida no setor como pioneira na aquisição de energia limpa no Ambiente de Contratação Livre (ACL), apresentará seus projetos de autoprodução de energia renovável e suas boas práticas relacionadas ao tema.

“A meta é alcançar 100% das nossas operações no Brasil com o uso de energias renováveis até 2025, sendo 80% oriunda dos nossos projetos de autoprodução. Para isso, realizamos ações contundentes e seguimos atentos às melhores oportunidades para garantir o acesso a este insumo que é essencial para nossas operações”, ressalta Sergio Santos, gerente executivo de Relações Institucionais da Unipar, que participará do MeetUp ‘Energia – Mercado livre de energia’, no dia 10, às 14h.

O formato prevê um bate-papo informal entre os executivos participantes, possibilitando a troca de experiências e contribuições a respeito das melhores práticas em suas empresas sobre temas como, modelos de contratação de energia, oportunidades e benefícios do mercado livre, custo da energia, riscos de flutuações de preços e demandas, gestão de consumo, investimento em soluções de energia renovável, sustentabilidade, descarbonização e KPIs.

O evento, que reúne todo o ecossistema de infraestrutura de redes, conectividade e tecnologia aplicada a diversos setores da economia, terá a área de exposição em funcionamento das 10h às 20h e congressos das 9h às 18h. O público presente no São Paulo Expo poderá participar de palestras, atrações e exposições sobre conectividade, transformação digital, IoT, IA, cibersegurança, entre outros tem