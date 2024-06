Unipar abre inscrições para 6ª turma do Projeto Pescar

A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, abriu as inscrições para a 6ª turma do Projeto Pescar nesta quarta-feira (5). Apoiada pela Unipar, a Fundação Projeto Pescar foi fundada em 1995 e já capacitou mais de 38 mil jovens. O curso oferecido pela Unidade Pescar Unipar tem duração de seis meses e visa preparar os participantes para ingressarem ao mercado, incentivar a inclusão social e o desenvolvimento de competências como protagonismo e liderança.

A nova turma terá 20 vagas para o curso de Desenvolvimento Socioprofissional com Ênfase em Produção Industrial, destinadas a jovens que vivem em comunidades do entorno da planta de Santo André. Todas as informações sobre o projeto e as inscrições estarão disponíveis a partir do dia 5 de junho, na página oficial do programa.

“O Projeto Pescar está em linha com a diretriz de sustentabilidade da Unipar, que tem o desenvolvimento humano como um dos pilares. A capacitação desses jovens contribui para a evolução nos campos pessoal e socioafetivo, além de gerar conhecimento técnico e profissional por meio de conceitos como autoconhecimento, saúde, vivência, relacionamento interpessoal e em grupo”, ressalta Suzana Santos, head de Comunicação e Sustentabilidade da Unipar.

A programação das aulas e vivências conta com a participação de voluntários da companhia e da comunidade, que visam trocar experiências por meio da doação de tempo e conhecimento, e contribuir com o desenvolvimento dos alunos.

Serviço:

Inscrição para a 6ª turma do Projeto Pescar – Unidade Pescar Unipar

Quando: de 05 a 19 de junho de 2024

Mais informações: inscrições no link