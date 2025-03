Unilever investirá R$ 145 milhões em Centros de Distribuição

O Grupo Unilever anunciou um investimento de R$ 145 milhões para ampliar, modernizar e automatizar seus centros logísticos no Brasil. Alinhado à Estratégia 2030, a iniciativa busca aumentar a eficiência operacional, expandir em quase 40% a capacidade de armazenamento e assim estar preparado para o crescimento de vendas no país.

Os recursos estão sendo destinados para a construção do primeiro Hub Logístico da companhia, localizado em Itupeva (SP), um novo Centro de Distribuição em Serra (ES) e aprimoramento das unidades existentes. Com isso, o número de centros logísticos passará de sete para nove ainda em 2025, elevando a capacidade total para 280 mil posições paletes.

“Há 95 anos no Brasil, o grupo Unilever segue investindo no país, um dos mercados prioritários na estratégia global. A ampliação e modernização de nossa logística nos deixa três passos à frente para estarmos prontos para crescer nos próximos anos de forma sustentável, melhorando nosso desempenho ao mesmo tempo que aumentamos a nossa eficiência, por meio de inovação e do uso da tecnologia”, anuncia Andrés González, Presidente da Unilever Brasil.

O maior aporte será direcionado para construção do Hub de Itupeva, previsto para estar em pleno funcionamento até o final de 2025. O novo armazém será uma referência mundial dentro da Unilever pelo alto nível de automatização. Carros shuttles 4D e esteiras ATLS (Automated Truck Loading System) permitirão automação total de descarregamento, movimentação, armazenagem e carregamento. As tecnologias permitirão dobrar a capacidade de armazenamento na mesma área, se comparado a um Centro de Distribuição sem esta forma de automação, e otimizará em 62% o tempo de descarregamento e carregamento de produtos.

Com capacidade para 50 mil posições paletes, o Hub receberá os itens mais vendidos das principais marcas comercializadas no Brasil de três fábricas localizadas no interior de São Paulo (Valinhos, Vinhedo e Aguaí) e distribuirá para os Centros de Distribuição da Unilever em todo o país, tornando a logística e o serviço ao cliente mais integrada, ágil e eficiente.

O novo Centro de Distribuição em Serra (ES) será o primeiro da Unilever no estado e abastecerá clientes das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Previsto para inauguração no primeiro semestre de 2025, terá capacidade para 14 mil posições paletes.

Todos os Centros de Distribuição atuais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco também receberão investimentos para ampliar a capacidade de armazenamento e melhorar os processos logísticos preparando a Unilever para o futuro.