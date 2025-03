Unidos do Porto da Pedra: Samba em 2026 homenageia a luta das profissionais do sexo e seus direitos

A Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, situada em São Gonçalo, anunciou nesta segunda-feira (17) sua temática para o desfile de 2026, que abordará a luta das profissionais do sexo. Em um movimento que busca dar visibilidade e respeito à categoria, a escola se comprometeu a desenvolver um enredo que homenageie figuras históricas que se destacaram na defesa dos direitos dessas trabalhadoras.

De acordo com Fabrício Montibelo, presidente da Porto da Pedra, a proposta é apresentar uma perspectiva “representativa e social” sobre a profissão mais antiga do mundo. O carnavalesco Mauro Quintaes, que teve seu contrato renovado pela escola, destacou que o desfile vai celebrar ativistas notáveis como Gabriela Leite, Lourdes Barreto e Monique Prada, que lutaram incansavelmente por uma maior representatividade e direitos para as profissionais do sexo.

“A Porto da Pedra vai falar sobre as meretrizes da história e enfatizar a importância das vozes dessas mulheres”, afirmou Quintaes. Ele acrescentou que o objetivo é contar uma narrativa que una as histórias de ativistas e suas lutas. “Estamos nos propondo a ser porta-vozes de uma classe que merece ser vista sob uma nova luz”, completou.

Além disso, o enredo contará com menções a figuras icônicas como Madame Pompadour, Dona Beija e Hilda Furacão, refletindo não apenas a parte informativa e histórica da profissão, mas também ressaltando questões políticas relevantes à luta pelos direitos dessas mulheres.

No último carnaval, a Porto da Pedra conquistou a terceira posição na Série Ouro e ficou muito perto de retornar ao Grupo Especial, divisão da qual saiu em 2024. Com esta nova abordagem, a escola espera não apenas entreter, mas também provocar reflexões sobre temas sociais importantes durante o desfile.