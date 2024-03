Unidades móveis do Cate levam serviços para as regiões Leste e Sul da capital paulista

As regiões Leste e Sul da capital contarão com ações de empregabilidade e empreendedorismo na segunda quinzena do mês de março. Os moradores terão acesso aos serviços oferecidos por meio das unidades móveis do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo e da Ade Sampa, agência ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo. Os atendimentos começam a partir desta sexta-feira (15), das 9h às 15h, em dias específicos para cada local.

Durante as atividades os moradores, por meio do Cate, poderão se cadastrar para vagas de emprego, receber orientações para a elaboração de currículos para a entrada ou recolocação no mercado de trabalho, dicas de como acessar o Portal Cate, que disponibiliza mais de 180 cursos gratuitos com certificação, formas de utilizar a carteira digital de trabalho, orientação sobre o seguro-desemprego, entre outros.

Para aqueles que desejam começar a empreender ou já possuem seu próprio negócio há orientação técnica e esclarecimento de dúvidas sobre a regularização de quaisquer pendências do MEI – Microempreendedor Individual. No local analistas de negócios da Ade Sampa estão à disposição para sanar dúvidas e propor o melhor direcionamento, conforme as necessidades do empreendedor.

“Nesta segunda quinzena de março, o Cate Móvel estará dedicado em fornecer seus serviços de empregabilidade e empreendedorismo aos residentes das regiões leste e sul da Capital. Por meio das unidades móveis, podemos oferecer oportunidades a todos que buscam aprimorar suas habilidades e avançarem em suas carreiras profissionais”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Programação

As atividades da segunda quinzena de março começam no dia 15 de março na região do Sacomã, na Praça Prof. Eduardo da Costa Manso, das 9h às 15h. Já no dia 18 de março, segunda-feira, os atendimentos ocorrem no CBAS, localizado na Avenida Estrela da Noite, 95a – Jardim Maia, das 9h às 15h. As vans permanecem no local até terça-feira (19).

Entre os dias 20 e 22 de março, as unidades se dirigem para o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, situado na rua Inácio Monteiro, 6900 – Conj. Hab. Sítio Conceição. Finalizando as atividades na região, de 26 a 28 de março, os profissionais do Cate e da Ade Sampa estarão no SASF São José Operário na R. Edson de Carvalho Guimarães, 6 – Vila Alabama.

Na Zona Sul, as atividades começam no dia 19 de março no Pavilhão G10, localizado na R. Itamontinga, 100 – Paraíso do Morumbi e permanecem no local até o dia 21. Nos dias 25 e 26 de março os profissionais do Cate se dirigem para a Vila Reencontro Santo Amaro, no endereço Praça Dom Francisco de Sousa, 747. A ação será finalizada nos dias 27, 28 e 29 de março no Cantinho do Artista, na Rua Barro Branco, 1 A – Chácara do Conde.

Todos os dias, o horário é das 9h às 15h. Para a maior parte dos serviços, é necessário levar RG, CPF e carteira de trabalho (que pode ser a digital). O atendimento para vagas de emprego ocorre por meio de senhas.

Serviço:

Programação Cate Móvel

Zona Leste

Data: 18 e 19 de março

Local: CBAS

Endereço: Av. Estrela da Noite, 95a – Jardim Maia

Horário: das 9h às 15h

Participantes: Cate

Data: 20 a 22 de março

Local: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Endereço: R. Inácio Monteiro, 6900 – Conj. Hab. Sitio Conceição

Horário: das 9h às 15h

Participantes: Cate

Data: 26 a 28 de março

Local: SASF São José Operário

Endereço: R. Edson de Carvalho Guimarães, 6 – Vila Alabama

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Zona Sul

Data: 15 de março

Local: Praça Prof. Eduardo da Costa Manso – Sacomã

Horário: 9h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Data: 19, 20 e 21 de março

Local: Pavilhão G10

Endereço: R. Itamotinga, 100 – Paraíso do Morumbi

Horário: das 9h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Data: 25 e 26 de março

Local: Reencontro Vila Santo Amaro

Endereço: Praça Dom Francisco de Sousa, 747 – Santo Amaro

Horário: das 9h às 15h

Participantes: Cate

Data: 27 a 29 de março

Local: Cantinho do Artista

Endereço: Rua Barro Branco, 1 A – Chácara do Conde

Horário: das 9h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa