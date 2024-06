Unidades Educacionais e CEUs promovem atividades para celebração global do Make Music Day

O “Make Music Day”, “Fête de la musique” ou simplesmente “Faça música” é uma celebração global realizada anualmente no dia 21 de julho. No Brasil, serão pelo menos 40 cidades com eventos, que envolvem desde profissionais até iniciantes. As Unidades Educacionais e CEUs da Rede Municipal de Ensino da capital paulista também participam da ação global para celebrar a música e sua diversidade.

Serão 256 Unidades Educacionais com programações diversas, impactando cerca de 200 mil pessoas entre estudantes, professores, profissionais e toda a comunidade. A ação está alinhada com o Currículo da Cidade que propõe o desenvolvimento do repertório cultural e “senso estético para reconhecer, valorizar e fruir das diversidades, manifestações artísticas e culturais e participar de práticas diversificadas de produção sociocultural”.

No Brasil a ação é organizada pela ANAFIMA (Associação Nacional da Indústria da Música) com o suporte global da NAMM Foundation e neste ano a Secretaria Municipal de Educação (SME) soma forças para ampliar as mobilizações. Daniel Neves, presidente da Associação, ressalta que o Brasil, onde o evento acontece desde 2017, acabou se tornando o principal país do mundo a realizar Make Music, pela quantidade de cidades mobilizadas anualmente.

Nas escolas as atividades incluem oficinas, sessões de filmes e videoclipes, show de talentos, apresentações de bandas e fanfarras, concertos musicais, rodas de conversa, festivais, mostras culturais e muito mais. As unidades tiveram autonomia para propor as ações de acordo com os projetos pedagógicos.

“A música está presente no dia a dia das unidades educacionais desde os bebês nas creches até as bandas e fanfarras nas EMEFs. Sabemos que é fundamental para o desenvolvimento dos nossos estudantes. E a nossa participação nessa ação global mostra a força e o potencial das produções culturais das escolas e dos CEUs”, enfatizou o Secretário Municipal de Educação, Fernando Padula.

Nos CEUs as atividades são abertas para toda a comunidade e acontecem ao longo do dia em diversos horários. Como por exemplo o CEU Freguesia/Brasilândia que promove uma Mostra Musical para conectar os estudantes, suas famílias e a comunidade com o universo da música e suas diversas possibilidades, com apresentações do Coral da EMEF Aroldo de Azevedo, percussão da EMEF Maffei Vita e muito mais.

Confira algumas das programações nos CEUs:

CEU Arthur Alvim

21/06 (sexta-feira)

Horário: 10h às 18h

Dia dedicado às vivências musicais com contação de história, karaoke, palestra e exposição sobre artistas LGBTQIAPN+

CEU Quinta do Sol

20/06 (quinta-feira)

Horário: 13h

Concerto musical

CEU Tiquatira

21/06 (sexta-feira)

Horário: 10h

Marcha

CEU Rosa da China

21/06 (sexta-feira)

Horário: 09h

Mostra Musical

CEU Meninos

22/06 (sábado)

Horário: 09h

Mostra Musical

CEU Jaçanã

21/06 (sexta-feira) às 09h30

22/06 (sábado) às 10h

Mostra Musical

CEU Freguesia do Ó

20/06 (quinta-feira) e 21/06 (sexta-feira)

Horário: 08h às 12h

Mostra Musical

CEU Parque Bristol

21/06 (sexta-feira)

Horários: 12h às 20h

Apresentação rap/hip-hop, ensaio aberto de flautas e bandas e festival de música

CEU Inácio Monteiro

21/06 (sexta-feira)

Horários: 08h às 22h

Sanfoneiro, musicalização, palco aberto, hora do samba, luau, e muito mais

CEU Caminho do Mar

21/06 (sexta-feira)

Horários: 10h30 às 14h30

Apresentação de percussão, bateria e violão do Projeto Guri

CEU Feitiço da Vila

21/06 (sexta-feira)

Horários: 09h às 11h

Apresentação da banda EMEF Maria Rita Lopes Pontes e apresentações musicais com A-Black, Jamile Brito, Julia Sales, campeã do I DRE In Concert, Erick Brown e HP Galvão

CEU Heliópolis

21/06 (sexta-feira)

Horário: 10h

Oficina de piano

CEU Alvarenga

21/06 (sexta-feira)

Horário: 9h-11h ou 13h- 15h

Encontro Musical

CEU São Miguel

21/06 (sexta-feira)

Horário: 10h às 18h

Vivência de cantos indígenas, exposição guiada – Elza Soares, mostras das turmas de violão, ukulele, cajon e canto

CEU Casa Blanca

21/06 (sexta-feira)

Horário: 09h

Dança do ventre, sapateado, banda de garagem da EMEF Jornalista Millôr Fernandes e muito mais

CEU Cantos do Amanhecer

21/06 (sexta-feira)

Horário: 09h às 11h

Palestra “A importância da música na vida da criança” com Elson Duarte e apresentações da banda da EMEF Maurício Simão

CEU Vila do Sol

21/06 (sexta-feira)

Horário: 09h às 10h30

Apresentação do Projeto Guri, Batuquedum CCA Vera Cruz e coral da EMEF Mário Marques