Unidades do Cate de SP iniciam dezembro com mais de 1.800 vagas de emprego

Com oportunidades em áreas como comércio, serviços e segurança, as unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate), da Prefeitura de São Paulo, iniciam o mês de dezembro com mais de 1.800 vagas de emprego. Os interessados em participar dos processos seletivos podem se inscrever até quarta-feira (04), das 8h às 17h, em todas as unidades físicas do Cate, ou pelo site cate.prefeitura.sp.gov.br/ , que recebe cadastros até 18h.

“Estamos entrando no último mês do ano com o mercado de contratações ainda aquecido. Quem pretende fazer renda ainda em 2024 encontra em nossa rede de postos mais de 200 vagas temporárias, uma demonstração de que os lojistas estão apostando nas compras de Natal e precisam ampliar equipes. Isso é um ótimo sinal para quem busca uma colocação no mercado de trabalho para iniciar o próximo ano empregado. Muitas empresas, mesmo fora de mutirões, estão reservando salas no Cate para poder acelerar as contratações mais urgentes”, afirma a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Oportunidades da semana

Dentre as ofertas, destacam-se 253 vagas temporárias para cargos como auxiliar de logística, operador de vendas e atendente de loja, com salários que variam de R$ 1.558 a R$ 2.045. Para essas funções, é preciso ter o ensino fundamental a médio completo. Algumas posições não exigem experiência.

Para quem busca atuar na segurança, há 123 vagas para vigia e vigilante, com salários entre R$ 1.780 e R$ 2.089. Não é exigida experiência prévia, e a contratação é permanente, sendo necessário ter ensino fundamental a médio completos.

Além disso, são oferecidas 150 vagas para operador de caixa, com salários variando de R$ 1.800 a R$ 2.204. Para essas oportunidades, é necessário ter ensino fundamental incompleto a médio completo e até seis meses de experiência.

Cate Móvel

Nesta segunda (2), o Cate Móvel atenderá o público no Mutirão de Emprego para a População Negra Imigrante, que oferece 500 vagas de emprego. O atendimento será realizado, das 9h às 15h, no Centro de Referência de Promoção da Igualdade Racial (CRPIR) Sé, localizado na Rua Francisca Miquelina, 140, bairro da Bela Vista. A iniciativa é da Secretaria Executiva de Promoção da Igualdade Racial, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos.

Serviço

Processos seletivos no Cate

Inscrições até 4 de dezembro

Veja os endereços das unidades do Cate clicando aqui

Confira as vagas de emprego aqui

Clique aqui para agendar atendimento nas unidades do Cate no Descomplica SP.