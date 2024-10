Unidade Móvel da Mamografia de São Bernardo realiza 15 mil exames por ano

O mês de outubro está marcado no calendário com a cor rosa para alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, do câncer de colo do útero. Em São Bernardo, a luta contra a doença ganhou forte aliada, desde 2019, quando a Prefeitura adquiriu a Unidade Móvel da Mamografia “Amiga do Peito”.

A unidade itinerante percorre todas as 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante o ano e, de setembro de 2023 a setembro de 2024, realizou 15 mil diagnósticos. De acordo com o prefeito Orlando Morando foi um investimento acertado. “Desde que contratamos o serviço, a fila de mamografia está zerada e o diagnostico precoce tem ajudado a diminuir os índices de mortalidade pela doença na nossa cidade”, destacou Morando.

Campanha de Conscientização– Durante todo o mês de outubro, as 34 UBSs realizam campanha de conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero, com oferta de exames de prevenção, de acordo com a programação de cada unidade. No sábado (19), haverá ‘Dia D’ com todas as UBSs abertas, das 8h às 17h, para reforçar o atendimento das mulheres, com coleta de exame de Papanicolau e atualização da carteira de vacinação.

Unidade Móvel de Mamografia – A Unidade Móvel de Mamografia também faz parte do calendário de ‘Dia D’ com oferta de exames em livre demanda, na Praça da Matriz, na Rua Marechal Deodoro. Para pacientes entre 50 e 69 anos, a demanda é espontânea e sem necessidade do pedido médico. Para as demais faixas etárias, o exame é realizado mediante a apresentação do pedido médico, das 8h às 17h, com último bloco de atendimento às 16h.

Iluminação Rosa – A iluminação especial dos viadutos Tereza Delta, Pastor Roberto Montanheiro e José Gomes da Silva, neste mês de outubro, ganha a cor rosa, também com a proposta de chamar atenção para a conscientização e combate ao câncer de mama e do colo de útero.