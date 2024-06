Unidade de Vigilância de Zoonoses vai vacinar cães e gatos na próxima semana

O calendário de vacinação antirrábica em cães e gatos da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Diadema para o mês de junho prevê aplicação das doses nos dias 01 e 03, segunda e quarta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade de doses.

A aplicação será por ordem de chegada, no próprio prédio da UVZ, e não é preciso fazer agendamento. A vacinação é anual, ou seja, o animal deve receber a dose a cada 12 meses. Por isso, a UVZ disponibiliza a vacina como ação de rotina durante todo o ano.

Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade, com exceção de fêmeas prenhes ou com suspeita de estarem e animais em tratamento para doenças ou muito debilitados, pois algumas medicações e comorbidades podem influenciar na efetividade da vacina.

Gatos devem ser levados em caixas de transporte e cães, com coleiras e guia de acordo com o tamanho do animal. Também é importante que seja levado por um adulto que, caso necessário, tenha habilidade e força para conter o animal.

Reforma

O prédio da UVZ foi totalmente reformado e, agora, conta com novos espaços que vão proporcionar bem estar aos animais abrigados e funcionários do serviço. A cerimônia de entrega será na próxima terça-feira (02/07), às 10h

Serviço:

Vacinação antirrábica para cães e gatos

01 e 03 de junho de 2024, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou enquanto houver disponibilidade de doses

Local: Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ). Rua Capela, 337 – Inamar.

Tel.: 0800 77 10 963.