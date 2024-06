Unidade de Vigilância de Zoonoses de Diadema vai ganhar prédio novo

Totalmente reformada, a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Diadema será inaugurada no dia 2 de julho, com novos espaços que vão proporcionar mais bem estar aos animais e aos funcionários e melhor atendimento aos moradores em busca de adoção e dos serviços de saúde ali prestados.

A reforma, em duas etapas, já foi feita onde estão o canil, o gatil e os setores relacionados à parte técnica, que tiveram o telhado e a fiação trocados.

Mauro Pedroso/PMD

Canil – Antes, os animais tinham apenas dois solários externos distantes das baias, e hoje cada baia coletiva tem seu próprio solário, com novos gradis, janelas e portas.

“As novas instalações facilitam o trabalho dos operadores, ajudam na limpeza e melhoram o bem estar dos animais, pois eles ficam livres e conseguem tomar banho de sol e brincar”, comentou a médica veterinária Nanci do Carmo, coordenadora do Centro.

O prédio ganhou novas salas, incluindo uma para quarentena, separada do espaço coletivo, para abrigar os animais recém-chegados agressivos ou suspeitos de doenças infectocontagiosas, impedindo que sejam transmitidas às pessoas ou outros animais.

A creche para os filhotes foi totalmente reformada, garantindo bem estar e isolamento de animais mais velhos ou doentes.

Gatil – O gatil também passou por uma reforma geral e agora está totalmente isolado do canil, acabando com o estresse dos animais por conta dos latidos dos cães na configuração antiga, quando os dois setores ficavam acoplados.

Antes, os gatos eram transportados das gaiolas até o solário, e agora, com o solário acoplado à sala do gatil, os animais ficam livres para circularem e socializar. “Melhora também a questão de adoção, porque o morador consegue ver o animal dormindo, brincando e até pode interagir com ele”, explicou Nanci.

O gatil ganhou uma sala de quarentena para os animais recém chegados, sala de necrópsia, sala para atendimento de doenças infecciosas e outra sala para a vacinação. Agora tem também o depósito de ração, o depósito dos venenos e o depósito para insumos, que antes ocupavam o mesmo espaço.

O setor administrativo, que está sendo finalizado, vai ter telhado e fiação elétrica novos e vai abrigar a sala de chefia, almoxarifado, arquivo, copa, sala de supervisores, sala dos veterinários, sala de reunião e refeitório.

Além de ganhar um prédio condizente com os trabalhos ali desenvolvidos, a reforma sacramenta a mudança de nome do equipamento – antigo Centro de Controle de Zoonoses – para se adequar à nova legislação.

Nanci do Carmo comentou que a UVZ é ligada à Secretaria de Saúde e responde pela vigilância e controle das zoonoses e arboviroses do município como a raiva, leishmaniose, dengue, febre maculosa e esporotricose.

“É importante ressaltar que a UVZ não se caracteriza como canil ou hospital veterinário, e não está entre seus serviços a captura e nem o recebimento de animais abandonados ou que os tutores não desejam mais”, concluiu.