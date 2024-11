UniCesumar é a nova patrocinadora do Esporte Clube Pinheiros na modalidade de voleibol feminino adulto

A UniCesumar, uma das melhores universidades do Brasil, anuncia seu novo patrocínio ao Esporte Clube Pinheiros, reforçando seu compromisso com o esporte e a educação. O contrato de um ano contempla a equipe de voleibol feminino adulto, uma das mais tradicionais da Superliga Brasileira. A marca UniCesumar será aplicada nos shorts de jogo e de treino, bem como nos materiais de divulgação da equipe. Além do investimento financeiro, o patrocínio inclui crédito estudantil para atletas e profissionais do clube, ampliando o acesso à educação de qualidade.

Por meio do Projeto Educa Esporte, a UniCesumar tem incentivado times e atletas brasileiros com investimentos em diversas modalidades esportivas. Até o momento, mais de mil atletas, ex-atletas, comissões técnicas e dirigentes já foram beneficiados com bolsas de estudo para cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de Educação a Distância (EAD). O projeto também apoia outras grandes entidades esportivas, como a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e Confederação Brasileira de Tênis (CBT), além de clubes como Corinthians, Remo e Paysandu.

“Com o Educa Esporte, buscamos não apenas fomentar a prática esportiva, mas também desenvolver valores sociais, éticos e intelectuais. Nosso objetivo é unir esporte e educação para criar oportunidades e transformar vidas”, destaca o diretor de relações institucionais da UniCesumar, José Henrique Saviani.

O apoio da UniCesumar reforça a missão do Esporte Clube Pinheiros em investir no alto rendimento e na formação integral dos atletas. Essa parceria amplia horizontes e contribui para a construção de novas histórias de sucesso dentro e fora das quadras.

“Ser reconhecido como o maior Clube Formador do país é um orgulho que carregamos com muita responsabilidade. A parceria com a UniCesumar nos permite dar um passo além, integrando o desenvolvimento esportivo ao educacional, pilares fundamentais para o futuro dos nossos atletas”, afirma finaliza Carlinhos Brazolin, presidente do Clube Pinheiros.

Sobre o Esporte Clube Pinheiros

Fundado em 1899, o Esporte Clube Pinheiros é o maior clube poliesportivo da América Latina e um dos principais formadores de atletas de alto rendimento no Brasil. Com uma vasta história de conquistas, o clube é responsável por diversas medalhas olímpicas brasileiras e se destaca por sua infraestrutura de excelência, que combina inovação tecnológica com a preservação de suas tradições.

A equipe de voleibol feminino adulto do Pinheiros é referência na modalidade e participa ativamente da Superliga Brasileira, consolidando-se como uma das potências do esporte nacional.