Unicamp registra 63 mil inscritos no Vestibular 2025

A Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) da Unicamp divulgou o balanço das inscrições para o Vestibular 2025. A Comissão registrou 63.004 inscritos, número um pouco menor (2%) do que o registrado no ano passado, mas ainda maior que os índices registrados nos vestibulares dos anos anteriores. Os candidatos disputam 2.537 vagas em 69 cursos de graduação. No Vestibular 2024, o número de estudantes inscritos foi de 64.706; em 2023, de 61.626; em 2022, de 63.301.

Entre os cursos mais procurados no Vestibular Unicamp 2025, ressalta-se a demanda por carreiras da área da Computação, com três cursos entre os 10 mais procurados do Vestibular: Ciência da Computação (73 candidatos por vaga), Engenharia da Computação (42 c/v) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (22 c/v). As 10 carreiras mais procuradas no Vestibular 2025 são: Medicina; Ciência da Computação; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Biológicas; Engenharia da Computação; Farmácia; Comunicação Social-Midialogia; Ciências Econômicas (integral e noturno); História e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A tabela com a concorrência por curso está disponível na página do Vestibular Unicamp 2025.

De acordo com o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, o número total de inscritos ficou dentro do esperado pela Comvest, pois seguiu a tendência dos últimos anos. “Estamos bastante satisfeitos com o resultado e felizes com o fato de que mais de 63 mil estudantes desejem a Unicamp como opção para a graduação. Esperamos que os candidatos se preparem com toda força nessa reta final para a primeira fase, que será aplicada no dia 20 de outubro”, afirmou.

Carreira de Treineiros(as)

Pela primeira vez, a Unicamp abriu, em seu vestibular, a carreira de treineiros(as), voltada a estudantes que não concluirão o ensino médio até o final de 2024, registrando 5.710 estudantes nas três opções ofertadas, sendo 2.542 candidatos para Ciências Biológicas, 2.123 para Ciências Exatas e 1.045 para Ciências Humanas.

“Isso nos permite observar com maior nitidez quantos são os candidatos disputando vagas reais. Além disso, a carreira específica permite aos treineiros irem se ambientando melhor ao vestibular”, salientou Neto. O diretor da Comvest destacou, ainda, que a nova categoria possibilitou uma relação candidatos-vaga mais realista em cada curso, na medida em que reflete exclusivamente candidatos que disputam as vagas para matrícula. Neste ano, a relação candidatos-vaga média baixou de 25,5 para 21,8.

Em Recife, onde a Comvest irá aplicar pela primeira vez as provas de seu vestibular, foram registrados 583 inscritos, número considerado satisfatório na avaliação da Comissão. “O número é bastante positivo, considerando o ineditismo da prova na capital de Pernambuco”, disse Neto. Juntas, as capitais da região Nordeste onde há aplicação do Vestibular Unicamp (Fortaleza, Recife e Salvador) somaram 3.093 candidatos.

Inclusão

O percentual de candidatos que receberam isenção da taxa de inscrição aumentou de 13,7% no ano passado para 15,3% este ano, com 9.712 candidatos. Outro dado de inclusão que também apresentou um ligeiro incremento foi o de estudantes autodeclarados pretos e pardos, que passou de 20,5% para 21%, com 13.198 inscritos. Os demais índices de inclusão social praticamente mantiveram-se em relação ao ano anterior.

Dentre os estudantes que cursaram integralmente o ensino médio na rede pública, 13,8 mil candidatos optaram por já realizar a inscrição automática para a modalidade Enem-Unicamp, disponibilizada no formulário do Vestibular Unicamp 2025. O número representa uma adesão de 87% dos candidatos com o perfil para fazer a escolha.

Provas

Pela primeira vez, as provas serão aplicadas no período da manhã, com início às 9h. A primeira fase do Vestibular Unicamp 2025 será realizada no dia 20 de outubro, e a segunda fase acontecerá nos dias 1 e 2 de dezembro. Antes da primeira fase, haverá provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música (com envio de vídeos pela internet, entre os dias 20 e 30 de setembro). Para os demais cursos que exigem provas específicas (Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança), elas ocorrerão entre os dias 11 e 13 de dezembro. O edital com as normas do Vestibular Unicamp 2025 está disponível no site da Comvest.

Cidades

A primeira fase será aplicada, no estado de São Paulo, em 31 cidades: Americana, Araçatuba, Barueri, Bauru, Botucatu, Bragança Paulista, Campinas, Franca, Guarulhos, Indaiatuba, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Osasco, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Sumaré e Valinhos. Fora do estado de São Paulo, recebem as provas do Vestibular Unicamp seis capitais: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador.

Calendário Vestibular Unicamp 2025