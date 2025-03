Unicamp lança vestibular inédito para refugiados e migrantes

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou um vestibular inédito voltado especificamente para refugiados e migrantes que buscam oportunidades acadêmicas no Brasil. O processo seletivo, que permitirá a realização da prova de forma online, está programado para iniciar as inscrições no dia 10 de abril e permanecerá aberto até 30 de abril de 2025.

Este novo vestibular destina-se a estudantes estrangeiros que se encontram em situação de refúgio ou que enfrentam riscos em seus países de origem. Além disso, a Unicamp também aceitará a participação de migrantes beneficiários das políticas humanitárias implementadas pelo governo brasileiro.

Serão disponibilizadas 45 vagas distribuídas entre 26 diferentes cursos de graduação, refletindo o compromisso da instituição em ampliar a diversidade e inclusão em seu ambiente acadêmico. Os candidatos interessados devem escolher uma única opção de curso no ato da inscrição e poderão realizar a prova em um dos três idiomas oferecidos: espanhol, inglês ou português.

Essa iniciativa marca um passo significativo na história da Unicamp, sendo o primeiro vestibular criado com este foco específico. Nos últimos meses, a universidade tem adotado diversas medidas visando aumentar a inclusão social, incluindo um sistema de cotas para pessoas com deficiência, estabelecido em novembro do ano passado. Essa política reserva uma ou duas vagas por curso para candidatos PcD, ou até 5% do total de alunos, caso haja vagas adicionais disponíveis.

Além disso, a Unicamp aprovou recentemente uma proposta para reservar vagas para docentes pretos, pardos e pessoas com deficiência. A implementação dessas cotas para professores doutores será parte de um programa piloto que visa fortalecer a representatividade no magistério superior.

As inscrições para o vestibular destinado a refugiados e migrantes devem ser realizadas exclusivamente pelo site Comvest (www.comvest.unicamp.br). Esta iniciativa é mais uma demonstração do compromisso da Unicamp com a diversidade e a inclusão dentro do ambiente universitário.