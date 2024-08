Unicamp fará vestibular de manhã e atribui alteração a mudanças climáticas

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) vai aplicar, de forma inédita, as provas do vestibular no período da manhã. A mudança foi feita como forma de evitar prejuízos aos candidatos com os efeitos das mudanças climáticas, de acordo com a universidade.

Aplicadas no período da tarde há mais de seis décadas, as provas a partir deste ano terão início às 9h (horário de Brasília), com duração de cinco horas. Assim, os candidatos terão até as 14h para concluir o exame.

“A medida foi tomada para evitar tanto o calor intenso do período da tarde, quanto as chuvas fortes e tempestades, comuns na época do ano em que são realizadas as provas da Unicamp, mais frequentes durante a tarde”, disse a Comvest, órgão responsável pelo vestibular.

Pela primeira vez, vestibular da Unicamp será aplicado no período da tarde Antonio Scarpinetti.

Segundo José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest, nos últimos anos a organização registrou com frequência prejuízos leves com os eventos climáticos extremos, como queda de energia, problemas em aparelhos de ar condicionado, que fizeram com que as provas fossem canceladas em alguns locais.

A orientação continua sendo para que os candidatos cheguem com antecedência e estejam às 8h nos locais de prova.

A primeira fase do vestibular da Unicamp será no dia 20 de outubro, e a segunda, nos dias 1º e 2 de dezembro.

As inscrições para a prova começaram nesta quinta-feira (1º) e podem ser feitas até 30 de agosto no site da Comvest. A taxa de inscrição custa R$ 210 e pode ser paga até 10 de setembro.

Nesta edição, o vestibular da Unicamp irá selecionar estudantes para 2.537 vagas em 69 opções de cursos.