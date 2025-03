Unicamp exibe o documentário ‘Sol de Setembro’, que aborda a prevenção do suicídio

Nesta quinta-feira, 13 de março, o auditório do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) da Unicamp será palco da estreia do documentário Sol de Setembro. A exibição, que está marcada para às 20h, será gratuita e busca sensibilizar o público sobre a temática da prevenção ao suicídio.

O curta-metragem retrata a trajetória de Nádia Kelly, uma mãe residente em Campinas, que transformou sua dor pessoal em um projeto voltado à prevenção e ao acolhimento de famílias que enfrentam o luto. Após a perda trágica de seu filho de 21 anos, vítima do suicídio, Nádia fundou a ONG Gabriel, com o objetivo de evitar que outras famílias passem pela mesma experiência dolorosa.

Sol de Setembro não apenas narra a história de Nádia, mas também explora as alternativas que podem ser oferecidas aos enlutados. O documentário conta com a consultoria do psiquiatra Neury Botega, um especialista em prevenção do suicídio, que contribuiu para abordar o tema com sensibilidade e profundidade.

A produção é da NuOlhar, uma renomada produtora de documentários com sede em Campinas. O filme visa não apenas informar, mas também inspirar um diálogo sobre a importância do apoio emocional e das estratégias de prevenção no enfrentamento dessa questão tão delicada.

Serviço:

Data: Quinta-feira, 13 de março

Quinta-feira, 13 de março Horário: 20h

20h Local: Auditório do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC), Unicamp

Auditório do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC), Unicamp Endereço: Cidade Universitária, Campinas

Cidade Universitária, Campinas Entrada: Gratuita

A exibição promete ser um espaço para reflexão e aprendizado sobre uma questão que afeta inúmeras famílias e comunidades ao redor do mundo.