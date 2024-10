Unicamp aplica prova da primeira fase neste domingo (20); veja o que levar

Aplicadas no período da tarde há mais de seis décadas, as provas a partir deste ano serão no período da manhã. A mudança foi feita como forma de evitar prejuízos aos candidatos com os efeitos das mudanças climáticas, de acordo com a universidade.

O tempo máximo de duração do exame é de cinco horas, com a aplicação de 72 questões de múltipla escolha. O tempo mínimo de permanência em sala é de duas horas.

A prova será aplicada em 31 cidades do estado de São Paulo, incluindo a capital. Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Salvador e Recife (esta pela primeira vez) também recebem o teste.

A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp), responsável por aplicar a prova, orienta os candidatos a chegarem aos locais de prova às 8h, pois o acesso será encerrado impreterivelmente às 9h. Clique aqui para saber onde você fará a prova.

As 72 questões de múltipla escolha –cada questão tem quatro alternativas e vale um ponto– serão distribuídas da seguinte maneira:

– 12 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa

– 12 questões de Matemática

– 7 questões de História

– 7 questões de Geografia

– 3 questões de Filosofia

– 3 questões de Sociologia

– 7 questões de Física

– 7 questões de Química

– 7 questões de Biologia

– 7 questões de Inglês

CURSOS MAIS PROCURADOS

As carreiras da área da computação são as mais procuradas pelos estudantes no vestibular da Unicamp 2025. Três cursos entre os dez mais procurados: ciência da computação (73 candidatos por vaga), engenharia da computação (42) e tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (22).

As dez carreiras mais procuradas são:

1. medicina (266 candidatos por vaga)

2. ciência da computação (73)

3. arquitetura e urbanismo (72)

4. ciências biológicas (42)

5. engenharia da computação (42)

6. farmácia (38)

7. comunicação social-midialogia (36)

8. ciências econômicas (integral – 29 e noturno – 28)

9. história (22)

10. tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas (22).

O QUE LEVAR PARA O VESTIBULAR DA UNICAMP

Os candidatos devem levar o documento de identidade original indicado na inscrição, canetas de cor preta em material transparente, lápis preto e borracha. Também será permitido usar régua transparente e compasso, bem como consumir água, sucos, doces e alimentos leves.

São proibidos: Celulares ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos, relógios do tipo smartwatch, corretivo líquido, lapiseira, caneta marca-texto, boné, chapéu e outros materiais estranhos à prova.

Os inscritos não poderão usar relógio, mas haverá um em cada sala.

AVISO AOS ESTUDANTES DE CAMPINAS

A Comvest avisa que haverá uma corrida em Campinas, cuja largada será nas imediações da praça Arautos da Paz (região da Lagoa do Taquaral), passando pela avenida Norte-Sul, até a altura do viaduto Laurão. A largada da corrida está prevista para as 6h e há informação de interdição de alguns trechos, portanto, os candidatos precisam sair de casa com antecedência porque pode haver lentidão e/ou desvios.

OUTRAS FORMAS DE INGRESSO

Além do vestibular, a Unicamp ainda oferece vagas em outras categorias: 314 pelo edital Enem-Unicamp; 325 pelo Provão Paulista; 49 pelo Vestibular Indígena (este terá ainda 81 vagas adicionais, conforme edital a ser publicado); 115 vagas pelo Edital de olimpíadas científicas e competições de conhecimento de áreas específicas. Haverá, ainda, 16 vagas adicionais nesse sistema de ingresso, conforme edital a ser publicado. No total, são 3.340 vagas disponibilizadas.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR DA UNICAMP 2025

– Prova da 1ª fase: 20.out (domingo)

– Divulgação dos aprovados para a 2ª fase: 22.nov; a divulgação dos locais de prova e notas de corte da segunda fase será no mesmo dia

– Provas da 2ª fase: 1º e 2.dez (domingo e segunda-feira)

– Provas de habilidades específicas dos cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança: 11 a 13.dez, a depender da carreira

– Divulgação da primeira chamada: 24.jan.25, no site comvest.unicamp.br

– Matrícula online da primeira chamada: 27 a 28.jan.25