Unicamp abre inscrições da Olimpíada em História do Brasil para estudantes e professores

Estudantes e professores interessados em participar da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) já podem fazer as inscrições para a 16º edição da competição. O cadastro é gratuito para candidatos matriculados em escolas da rede estadual de São Paulo e segue aberto até dia 26 de abril no site oficial. A ONHB é organizada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Para participar, é preciso formar uma equipe composta por um professor de história e três alunos do Ensino Fundamental (8º e 9º anos) ou Médio regular ou da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A primeira etapa da Olimpíada começa no dia 6 de maio. Serão realizadas seis fases online com duração de uma semana cada, além da final presencial marcada para os dias 24 e 25 de agosto, na Unicamp, em Campinas (SP).

Neste ano, serão ofertadas bolsas de Iniciação Científica Júnior aos estudantes de escolas públicas que obtiverem as maiores pontuações na ONHB, dentro do nível de ensino — Fundamental ou Médio — e do estado ao qual pertence. As bolsas, disponibilizadas pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), têm duração de 12 meses. Como contrapartida, os alunos contemplados deverão participar de, ao menos, um dos projetos da ONHB realizados em 2024 e 2025.

Equipes irão concorrer dentro dos mesmo níveis

Uma mudança importante prevista para 2024 é a separação da concorrência das equipes por níveis. A partir de agora, os grupos formados por estudantes dos ensinos Fundamental e Médio irão competir com equipes compostas por alunos dos mesmos níveis de ensino.

O número de equipes aprovadas em cada fase dependerá da quantidade de inscritos em cada nível de ensino. A quantidade de medalhas entregues na final também se manterá a mesma: 75 no total.

Como funciona a Olimpíada de História

As seis fases online têm duração de uma semana cada e preveem questões de múltipla escolha e realização de tarefas. O conteúdo apresentado nas questões inclui, além da História do Brasil, assuntos interdisciplinares, como geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo, atualidades, etc. O formato oferece aos estudantes e professores a oportunidade de discutir temas que nem sempre são abordados em sala de aula ou estão presentes nos livros didáticos.

A ONHB também faz parte do edital “Vagas Olímpicas” da Unicamp. De acordo com o desempenho, os participantes podem concorrer a duas vagas no curso de graduação em História da Unicamp, sem a necessidade de fazer o vestibular.

Em 2023, a ONHB teve mais de 122 mil pessoas inscritas, um número recorde e 60% maior do que o registrado em 2022. O projeto é realizado com apoio do Departamento de História da Unicamp, do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) da Unicamp, da Associação Nacional de História (Anpuh) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Conta também com a participação de docentes universitários, alunos de graduação, mestrandos e doutorandos.