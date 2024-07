Unicamp 2025: Simulado on-line gratuito prepara estudantes para vestibular

Os vestibulandos que vão prestar a Unicamp 2025 poderão se preparar para o exame com o Simulado Aberto Etapa, que será realizado de forma on-line e gratuita, no dia 17 de agosto.

O simulado contará com 72 questões de múltipla escolha, como o próprio vestibular da Unicamp. A prova reúne questões oficiais de edições anteriores do exame e questões originais elaboradas pelo Etapa.

Os participantes poderão realizar a prova em 5 horas, simulando o tempo de realização do exame oficial. “O vestibular da Unicamp possui o padrão de exigir dos candidatos uma leitura bastante atenta na hora da resolução, com muita interpretação de textos e gráficos. Por isso, para ter mais sucesso na prova, é necessário treinar e analisar o próprio desempenho”, orienta João Pitoscio Filho, coordenador pedagógico do Curso Etapa.

Após a realização do simulado, os estudantes terão acesso ao gabarito da prova e a uma análise de desempenho, que compara sua pontuação com a dos outros participantes do mesmo exame.

Serviço:

Simulado Aberto Unicamp (on-line)

Dia 17 de agosto de 2024

Inscrições gratuitas pelo site do Curso Etapa.