Unicamp 2025: Curso Anglo promove live preparatória para o vestibular

O Vestibular da Unicamp, um dos mais concorridos e desejados do Brasil, acontecerá em duas fases: a primeira no dia 20 de outubro e a segunda nos dias 1 e 2 de dezembro. A prova a ser aplicada em 2024 registrou um aumento de 5% no número total de inscrições em relação ao ano passado, totalizando 64.705 candidatos, de acordo com dados divulgados pelo Portal Unicamp. No ano anterior, a relação candidato por vaga média foi de 24,3. Este ano, essa média subiu para 25,5 candidatos por vaga, dado que reflete um aumento no nível de concorrência da prova.

Entre os cursos mais concorridos da Unicamp estão Medicina (295 candidatos por vaga), Arquitetura e Urbanismo (88 c/v), Ciência da Computação (82 c/v) e Engenharia da Computação (48 c/v). Pensando nisso, o Curso Anglo irá realizar uma live preparatória para o vestibular da Unicamp para ajudar você, vestibulando, a ingressar no seu curso dos sonhos em uma das melhores faculdades do país!

A live contará com a participação do professor José Alves de Freitas Neto, diretor da Comvest— comissão responsável pela preparação e administração do vestibular —, além da professora Juliana Sangion, assessora de comunicação da comissão. Durante o papo, os especialistas vão discutir a universidade hoje, abordando seus principais cursos, oportunidades e diferenciais, além de compartilhar informações importantes sobre as diversas formas de ingresso e o formato do vestibular deste ano.

“Essas iniciativas são bastante úteis para os estudantes, pois fornecem orientação especializada e podem ajudar a reduzir a ansiedade e aumentar a confiança para o dia da prova. Lives preparatórias ajudam os candidatos a se familiarizarem com o formato e a universidade em questão”, afirma Madson Molina, coordenador do Curso Anglo, que fará a apresentação da live.

O evento é gratuito e de livre acesso! Para realizar a sua inscrição, e saber mais sobre esse concorrido vestibular, acesse o site oficial da live.

Serviço – Live do Curso Anglo – Como ingressar na UNICAMP? Panoramas e Perspectivas – 2025

Data: 29 de julho, às 17h00;

Formato: Online

Classificação: Livre

Participação de: Madson Molina; José Alves de Freitas Neto e Juliana Sangion.

Inscrições: https://materiais.cursoanglo.com.br/inscricoes-live-comvest-2024