Unicamp 2024: estudantes realizaram neste domingo o primeiro dia da segunda fase

Ocorreu neste domingo (03) o primeiro dia da segunda fase da Unicamp 2024. Os candidatos tiveram 5 horas para realizar uma prova de Redação e responder 6 questões dissertativas de Língua Portuguesa (incluindo Literatura); 2 questões dissertativas interdisciplinares de Língua Inglesa; e 2 questões dissertativas interdisciplinares de Ciências da Natureza.

Confira os comentários dos professores do Etapa sobre as provas aplicadas neste domingo.

Redação

Na prova de Redação da Unicamp 2024, os candidatos puderam escolher entre duas propostas. A primeira pedia que o estudante escrevesse uma carta de denúncia de trabalho doméstico análogo à escravidão. “Deveria ser um texto descritivo-argumentativo, que se apropriasse de elementos da coletânea. O estudante tinha que descrever uma situação testemunhada na casa de um colega e argumentar em defesa dos direitos de uma empregada doméstica”, explicou Heric Palos, coordenador de Português do Etapa.

Já a segunda proposta de redação pedia a elaboração de um texto de discurso sobre refugiados e asilo político, como sendo um delegado da ONU, em um simulado para o Ensino Médio. “Deveria, também, ser um texto argumentativo, com gênero de discurso oral formal, que se apropriasse de elementos da coletânea. O vestibulando deveria simular ser um delegado do Brasil na ONU, que enviaria um discurso em resposta ao discurso do delegado da Hungria, país contrário à política de acolhimento de refugiados. Nesse discurso, era necessário rebater a posição política da Hungria, defender o acolhimento aos refugiados e manter as boas práticas de relações internacionais do Brasil”, comentou Palos.

Questões de Língua Portuguesa (incluindo Literatura)

As seis questões de Língua Portuguesa aplicadas neste domingo cobraram bastante conhecimento de Gramática e boa capacidade de elaboração das respostas, conforme avaliou Heric Palos, coordenador de Português do Etapa.

Além disso, as questões abordaram algumas das leituras obrigatórias do vestibular, como Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carrol, as canções do Cartola e um texto da Paulina Chiziane. “A questão sobre Alice no País das Maravilhas demandou a leitura da obra. Também houve uma questão com um texto da Paulina Chiziane, mas uma questão de análise de texto apenas”, explicou Palos.

Questões interdisciplinares de Língua Inglesa

Houve duas questões de Língua Inglesa interdisciplinares. Uma delas com a disciplina de História e outra com Química. “A interdisciplinar com História abordou temas relacionados a sistemas de governo, fazendo um contraponto entre o sistema neoliberal e o sistema totalitário”, analisou Mariana Billia, coordenadora de Inglês do Etapa.

Israel Almeida, coordenador de Química do Etapa, falou sobre a questão de Química com Inglês: “A questão abordou conceitos da Físico-Química, como Kw e pH, e também da Química Orgânica, como cadeias de carbono”.

Questões interdisciplinares de Ciências da Natureza

Houve duas questões de Ciências da Natureza interdisciplinares. Uma delas interdisciplinar de Biologia com Física, que cobrou conceitos de fisiologia humana. “Uma questão muito bem feita, que falou sobre um relógio com sensor que pode ser usado para medir a pressão arterial”, comentou Daniel Berto, coordenador de Biologia do Etapa.

A outra questão interdisciplinar envolveu Física com Biologia. “Um item um pouco aberto, que pode ter gerado um pouco de dúvida para os estudantes. A questão cobrou assuntos como calor específico, condutividade térmica, radiação, questões de transmissão de calor, falando sobre uma amostra de areia com microplástico”, explicou Alexandre Moreno, coordenador de Física do Etapa.

Segundo dia da segunda fase da Unicamp 2024

O segundo dia da segunda fase da Unicamp 2024 será nesta segunda-feira (04). Os estudantes terão 5 horas para responder a questões dissertativas, de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato. Confira a seguir.

Candidatos aos cursos de Ciências Exatas/Tecnológicas:

6 questões dissertativas de Matemática;

6 questões dissertativas de Física;

6 questões dissertativas de Química;

2 questões dissertativas interdisciplinares de Ciências Humanas.

Candidatos aos cursos de Ciências Biológicas/Saúde:

8 questões dissertativas de Biologia;

6 questões dissertativas de Química;

4 questões dissertativas de Matemática;

2 questões dissertativas interdisciplinares de Ciências Humanas.

Candidatos aos cursos de Ciências Humanas/Artes:

6 questões dissertativas de Geografia;

6 questões dissertativas de História;

1 questão dissertativa de Sociologia;

1 questão dissertativa de Filosofia;

4 questões dissertativas de Matemática;

2 questões dissertativas interdisciplinares de Ciências Humanas.

A Comvest deve divulgar na quinta-feira (07) as respostas esperadas para as questões dissertativas da segunda fase pelo site do vestibular .

Próximas datas da Unicamp 2024

As provas de habilidades específicas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança serão realizadas entre os dias 7 e 9 de dezembro, somente em Campinas. Os locais e horários podem ser conferidos no site do vestibular .

A lista de aprovados em primeira chamada será divulgada no dia 29 de janeiro. A matrícula on-line deverá ser realizada nos dias 30 e 31 de janeiro, pelo site da Comvest .

A Unicamp 2024 oferece 3.340 vagas para 69 cursos de graduação na Universidade Estadual de Campinas.