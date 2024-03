 Unibes participa da 1ª Parada da Longevidade em São Paulo 

Em 24 de março, será realizada a 1ª Parada da Longevidade, com participação e apoio da Unibes (União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social) e organização da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo.

O evento faz parte da programação do Congresso Paulista de Geriatria e Gerontologia da SBGG-SP – GERP 24, cujo tema deste ano é “Década do Envelhecimento Saudável: 2021-2030”, intimamente ligado ao trabalho realizado pela Unibes com idosos durante todo o ano. Com muita hidratação, ritmo tranquilo, paradas de tempos em tempos, roupas e alimentação leves, os idosos assistidos pela Instituição e alguns colaboradores vão fazer o percurso de cerca de 1500m para fortalecer a cultura de valorização da longevidade. Também está previsto um momento de alegria e descontração por meio da apresentação de uma coreografia ensaiada pelos participantes.

Além disso, uma caixa para arrecadação de alimentos será mantida no local da concentração, na FIESP, e todas as doações de alimentos não perecíveis serão destinadas aos programas sociais da Unibes.

O objetivo do evento é ampliar a visibilidade, valorizar e divulgar abordagens que atendam às necessidades específicas relacionadas ao processo de envelhecimento, pontos que são essenciais e primordiais para a Unibes. A Instituição promove a autonomia e a integração dos idosos, oferecendo atividades variadas por meio do Núcleo de Convivência dos Idosos, como oficinas de arte, palestras, aulas de coral e dança, passeios e celebrações. Já o Centro Dia, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, proporciona cuidados diurnos para idosos semidependentes com ações diárias de qualidade de vida, incluindo alimentação balanceada e atividades como pinturas e arteterapia.

Detalhes do Evento:

Data: 24 de março de 2024

Horário: 09h às 13h

Concentração: Em frente ao prédio da FIESP

Endereço: Avenida Paulista, nº 1313, Bela Vista – São Paulo

Trajeto: Da FIESP à Casa das Rosas (aproximadamente 1500m)

Como participar: Mais informações e inscrições no site.