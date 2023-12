União Brasil apresentará painel de desenvolvimento sustentável na COP-28

O União Brasil vai apresentar na COP 28 o painel “Governança Responsável e Desenvolvimento Sustentável”, quando lançará o programa Brasil 2044, que trará um olhar voltado para as cidades brasileiras daqui a 20 anos, revelando como agir no presente para fortalecer o desenvolvimento econômico com sustentabilidade, promovendo a integração entre governo, empresários e líderes da sociedade civil, e assim criar caminhos para um encontro de ideias por uma abordagem social, econômica e ambiental.

O União Brasil será o primeiro partido do país a lançar um programa de inovação em políticas públicas na COP 28. O painel acontecerá em 2 de dezembro ,às 18h, no Pavilhão Brasil em Dubai. A estratégia do partido é promover ideias inovadoras e construir políticas públicas sustentáveis, com base na ISO 37.120. O programa será apresentado por sua idealizadora e coordenadora nacional do Brasil 2044, Maria Emília de Rueda.

“O Brasil 2044 vai investir em políticas públicas de inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável com foco nos jovens, pois eles precisam abrir suas mentes para ver o futuro do Brasil. Vamos capacitar e estimular a participação deles na análise dos problemas e na geração de ideias”, afirma Maria Emília de Rueda. A COP 28, que acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro, em Dubai, vai reunir representantes de governos e da sociedade civil de várias nações do mundo para debater os impactos das mudanças climáticas.