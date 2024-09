UNG recolhe duas toneladas de lixo no Dia Mundial da Limpeza

No último sábado (21), a Universidade Guarulhos (UNG), em parceria com o Instituto Limpa Brasil, realizou uma ação de responsabilidade social em alusão ao Dia Mundial da Limpeza. Ela foi focada na conscientização sobre o descarte inadequado de resíduos e a preservação ambiental. A iniciativa reuniu mais de 50 alunos de diversos cursos, ligas acadêmicas, coordenadores, professores da Instituição de Ensino Superior (IES) e colaboradores da Prefeitura. Juntos, recolheram duas toneladas de lixo.

As atividades contaram com a participação ativa dos discentes na limpeza da Praça IV Centenário, localizada no Centro da cidade. Todo material recolhido foi coletado pela equipe de varrição municipal. Durante a ação, os estudantes do curso de Medicina Veterinária ofereceram orientações e atendimento aos animais de estimação de moradores da região.

“Foi uma ótima experiência. Além de contribuir para um futuro melhor do planeta, conseguimos nos integrar com alunos de outros cursos e compreender as técnicas utilizadas pelos funcionários públicos na limpeza de ruas e praças”, comentou Alessandra Chanquet, estudante do segundo semestre do curso de Medicina Veterinária da UNG.

Para a aluna do curso de Ciências Biológicas da IES, Ana Luiza Pereira, participar do movimento LImpa Brasil foi enriquecedor. “Contribuir diretamente com atitudes que colaboram com o meio ambiente, impactando de forma imediata, foi algo motivador. As pequenas ações, quando realizadas em conjunto, fazem uma grande diferença para o futuro do planeta”, concluiu.

O coordenador do curso de Educação Física, Adilson Antunes, participou da ação e ressaltou a importância de engajar os estudantes em atividades de responsabilidade social. “A UNG está empenhada em fomentar uma cultura de sustentabilidade dentro e fora da universidade. Envolver os alunos em ações práticas, como o Dia Mundial da Limpeza, contribui não só para a formação acadêmica, como também para o desenvolvimento de uma consciência crítica e cidadã”, informou.