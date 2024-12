UNG recebe Selo de Responsabilidade Social da ABMES

A Universidade Guarulhos (UNG), campi Centro e Itaquaquecetuba, comemora mais uma conquista significativa ao receber o Selo de Instituição Socialmente Responsável 2024-2025, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). O reconhecimento reafirma o compromisso da Instituição de Ensino Superior (IES) com a responsabilidade social ao promover ações de bem-estar e desenvolvimento sustentável, fortalecendo a conexão com alunos e comunidades de Itaquá, guarulhense e região.

A certificação marca a participação da UNG na campanha nacional, que tem o objetivo de dar visibilidade às atividades sociais realizadas pelas IES ao longo do ano. Entre as iniciativas de destaque da Universidade estão programas como Capacita; Trote Solidário; UNG na Comunidade; Limpa Brasil; Doe Sangue, Doe Vida; Ser Leitor; Down Day e Natal Solidário.

O reitor da UNG, Yuri Neiman, destaca a importância do reconhecimento. “Receber o Selo de Instituição Socialmente Responsável é motivo de grande orgulho para as unidades da Universidade Guarulhos. Ele reflete nosso compromisso constante em desenvolver ações que impactem positivamente nossos alunos e a sociedade, promovendo valores de sustentabilidade e cidadania”, conclui.