UNG recebe o Selo Amigo do Autista 2024

Neste sábado (23), a Universidade Guarulhos (UNG) recebeu o troféu Selo Amigo do Autista durante a 3ª edição do Olhar do Bem, evento promovido pela ONG Olhar Eficiente. Como parte da programação, crianças e jovens autistas da entidade e da Escola de Educação Especial São Judas realizaram apresentação teatral.

Com a presença do reitor Yuri Neiman e da coordenadora do curso de Psicologia, Denise Alonso, o evento contou com a participação de autoridades como o vice-prefeito de Guarulhos, Jesus Roque de Freitas, conhecido como professor Jesus, a deputada estadual Andréa Werner, que levanta a pauta do direito das pessoas com deficiência, e empresários da região. “Para a UNG, é um orgulho participar de iniciativas voltadas para a visibilidade de pessoas com deficiência, além de atuar ativamente pelas causas sociais. Que todos possamos continuar nessa luta, nos organizando socialmente, por meio de ONGs e outras instituições, para assumir visibilidade e ocupar o espaço em qualquer lugar,” enfatizou Yuri.

Segundo Marina Domine, fundadora do Centro de Referência aos Autistas, o apoio dos parceiros é muito importante para atendimentos assistenciais. “Desde o início, a UNG sempre esteve de portas abertas para nossa ONG, principalmente com o apoio do curso de Psicologia. A entrega do troféu Selo Amigo do Autista é uma forma de agradecer as pessoas e instituições que estão sempre com a gente”, destacou.