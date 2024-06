UNG realiza roda de conversa sobre empreendedorismo em gestão e tecnologia

A UNG – Universidade Guarulhos realiza uma roda de conversa sobre empreendedorismo em gestão e tecnologia, nesta quinta-feira (27), a partir das 19h. Ela acontece no auditório C da Instituição de Ensino Superior (IES). O evento conta com a participação do economista e professor dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da UNG, Odair Gomes Salles.

Em 2023, o Brasil somou 90 milhões de empreendedores ou candidatos ao empreendedorismo no país, segundo a pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM). O encontro é uma excelente oportunidade para conhecer detalhes sobre os cursos envolvidos no evento e o mercado de trabalho, assim como entender a importância do empreendedorismo desses segmentos para o crescimento em torno de sua região.

“A vasta experiência do convidado enriquecerá a conversa. Ele também compartilhará insights e desafios enfrentados pelos profissionais das áreas”, explica a coordenadora do curso de Administração da IES, Priscila Escobar.

Para quem tem interesse em compreender mais sobre esse assunto, não precisa se inscrever previamente. A UNG fica localizada na praça Tereza Cristina, 88 – Centro.