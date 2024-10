UNG realiza Roda de Conversa sobre a prevenção ao suicídio

A Universidade Guarulhos (UNG) e suas ligas acadêmicas promoveram no mês de setembro, uma Roda de Conversa para discutir a importância em falar sobre a prevenção ao suicídio. O evento, realizado no Anfiteatro C, fez parte das ações de conscientização do Setembro Amarelo.

Entre os convidados estiveram presentes a psicóloga Débora Rodrigues, a fisioterapeuta Karina Mello, e alunos, que compartilharam conhecimentos e experiências sobre o tema. Durante o encontro, foram abordadas estatísticas preocupantes, como o fato de que as mulheres tendem a cometer mais mutilações, enquanto homens são mais suscetíveis ao suicídio, além de destacar que a região sul do País é a que possui mais casos registrados.

Yasmim Gundim, representante da Liga Acadêmica de Psicologia, destacou que a palestra foi resultado da colaboração de outras ligas. “A ideia da Roda de Conversa surgiu da necessidade de discutir mais o tema, pois, apesar de setembro ser o mês dedicado à prevenção ao suicídio, ainda fala-se pouco sobre o assunto. É essencial manter sempre este diálogo para a conscientização ser constante”.

A discussão também enfatizou a importância de ter pessoas de confiança para se abrir e falar sobre sentimentos, bem como o papel fundamental de ser uma escuta ativa e acolhedora. Os presentes conversaram sobre sintomas de depressão e ansiedade, onde buscar ajuda e como a fisioterapia pode auxiliar em casos de dores físicas relacionadas a questões emocionais.

A aluna Ava Araújo, presidente da Liga Acadêmica de Fisioterapia, comentou sobre como esta área também está conectada à saúde mental. “No evento, tentamos demonstrar a multidisciplinaridade existente no Setembro Amarelo com outras áreas relacionadas. Por exemplo, uma dor física pode estar associada a um problema psicológico, o que pode agravar aquele fator físico”, explicou.

A coordenadora do curso de Psicologia da UNG, Denise Alonso, parabenizou todos os envolvidos na organização do evento. “Nossos alunos fizeram um trabalho brilhante e trouxeram palestras e dinâmicas sobre o Setembro Amarelo. Foi uma ação importante para quem esteve presente e que elas possam compartilhar o conhecimento adquirido”, destacou.