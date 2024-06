UNG realiza III Seminário de Robótica e Tecnologias Educacionais

Na última quinta-feira (13), a Universidade Guarulhos (UNG) realizou o “III Seminário de Robótica e Tecnologias Educacionais”. O evento recebeu professores-coordenadores pedagógicos do Ensino Fundamental, da rede pública municipal para a oficina de Lógica Computacional com Scratch, nos laboratórios de informática do prédio D da Instituição de Ensino Superior (IES).

A conferência foi uma parceria da UNG com a Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Guarulhos e teve o objetivo de orientar os educadores a desenvolverem práticas de ensino utilizando o software Scratch. “O programa foi desenvolvido para o aprendizado de programação e de conceitos matemáticos utilizando uma estrutura de blocos com comandos lógicos. Ele oferece diversas possibilidades para estimular a criatividade e o raciocínio dos alunos por meio de atividades lúdicas”, informou o professor da oficina e coordenador dos cursos de Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e das Engenharias na UNG, Bruno da Costa Corrêa.

Segundo a professora e dirigente regional de Ensino da diretoria Guarulhos Sul, Maria Aparecida do Nascimento Barretos, a iniciativa promoveu formação de qualidade aos professores. “Além de oferecer capacitação técnica, resultando em um aprendizado significativo aos educadores, a oficina proporcionou inspiração para que eles possam aplicar novas metodologias na sala de aula”, concluiu.